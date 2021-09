Sieg und Niederlage für Spvgg. Hainstadt II

Drei klare Heimsiege und ein Unentschieden gab es am zweiten Spieltag der Bezirksklasse TBB/BCH

Niklashausen II – Oberwittst. 9:2

Niklashausen: (Einzel) Anderlik, Heiko Heß, Hamann, Rainer Heß, Drach, Buhl, (Doppel) Anderlik / R. Heß, H. Heß / Hamann, Drach / Buhl

Oberwittstadt: (Einzel) Franz Eberhard, Brand, Daniel Eberhard, Wolz, Oschmann, Albrecht, (Doppel) F. Eberhard / D. Eberhard, Brand / Oschmann, Wolz / Albrecht

Spiel: 1:0 - 2:0 Anderlik / R. Heß, H. Heß / Hamann, 2:1 Wolz / Albrecht, 3:1 - 7:1 Anderlik, H. Heß, Hamann, R. Heß, Drach, 7:2 Oschmann, 8:2 - 9:2 Anderlik, H. Heß

Der SV Niklashausen II ist in der Tischtennis-Bezirksklasse TBB/BCH von den Meldungen her ein heißer Kandidat, ganz oben mitspielen zu können. Dies stellte das Team am Freitag beim 9:2-Sieg über den TSV Oberwittstadt deutlich unter Beweis. Der TSV Oberwittstadt ver-kürzte durch Oschmann zwischenzeitlich auf 2:7, bevor das heimische Spitzenpaarkreuz mit Anderlik und H. Heß den Sack zumachte.

Hainstadt II – ETSV Lauda 8:8

Hainstadt: (Einzel) Markus Preuhs, Gentner, Okorafor, Meidel, Ritter, Oliver Preuhs, (Doppel) M. Preuhs / Okorafor, Gentner / Meidel, Ritter / O. Preuhs

Lauda: (Einzel) Appel, Kleist, Herrmann, Lerke, Storch, Kirschning, (Doppel) Appel / Lerke, Kleist / Storch, Herrmann / Kirschning

Spiel: 1:0 M. Preuhs / Okorafor, 1:1 - 1:2 Appel / Lerke, Herrmann / Kirschning, 2:2 M. Preuhs, 2:3 Appel, 3:3 - 6:3 Okorafor, Meidel, Ritter, O. Preuhs, 6:4 - 6:5 Appel, Kleist, 7:5 Okorafor, 7:6 - 7:7 Lerke, Storch, 8:7 O. Preuhs, 8:8 Appel / Lerke

ETSV Lauda – SV Dertingen 9:2

Lauda: (Einzel) Appel, Kleist, Herrmann, Lerke, Storch, Ihl, (Doppel) Appel / Lerke, Kleist / Storch, Herrmann / Ihl

Dertingen: (Einzel) Braun, Semmler, Holzmann, Keller, Hill, Diehm, (Doppel) Semmler / Keller, Braun / Diehm, Holzmann / Hill

Spiel: 1:0 - 3:0 Appel / Lerke, Kleist / Storch, Herrmann / Ihl, 3:1 - 3:2 Semmler, Braun, 4:2 - 9:2 Herrmann, Lerke, Storch, Ihl, Appel, Kleist

SV Seckach – Spvgg Hainstadt II 9:2

Seckach: (Einzel) Eckl, Siegmann, Thomaier, Astor, Parstorfer, Schall, (Doppel) Eckl / Siegmann, Thomaier / Schall, Astor / Parstorfer

Hainstadt: (Einzel) Preuhs, Gentner, Okorafor, Meidel, Herberich, Kowitzke, (Doppel) Preuhs / Okorafor, Gentner / Meidel, Herberich / Kowitzke

Spiel: 1:0 Eckl / Siegmann, 1:1 Preuhs / Okorafor, 2:1 - 5:1 Astor / Parstorfer, Eckl, Siegmann, Thomaier, 5:2 Okorafor, 6:2 - 9:2 Parstorfer, Schall, Eckl, Siegmann