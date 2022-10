Sieg aus der Hand gegeben

VfB Bad Mergentheim – VfB Jagstheim 8:8

Bad Mergentheim: Pattschull, Blechschmidt, Englert, Giller, Gundel, Almostafa.

Schon die Spielzeit von 3 Stunden und 40 Minuten zeigt, wie hart die Begegnung umkämpft war. Zur „Halbzeit“ führten die Bad Mergentheimer knapp mit 5:4

Danach erhöhten die Gastgeber sogar auf 8:4. Somit hatte Bad Mergentheim zwar schon zuindest ein Unentschieden gesichert, doch bei der deutlichen Führung war jetzt ein Sieg über Jagstheim eigentlich ein Muss. Aber es kam ganz anders, Giller läutete indirekt die Siegesserie der Jagstheimer ein, denn er vergab sein Spiel in langen fünf Sätzen. Auch Almostafa und Gundel konnten den fehlenden 9. Punkt nicht holen. Beim stand von 8:7 musste also das Schlussdoppel entscheiden. Die ersten beiden Sätze gingen mit 12:10 und 11:5 an Bad Mergentheim. Doch dann wurden die Sätze drei und vier mit 8:11 und 11:13 verloren. Diesen Aufwind nutzte das Jagstheimer Duo aus und holte sich mit 11:7 auch noch den fünften Satz. Damit sicherten sich die Gäste noch das zwischenzeitlich nicht mehr für möglich gehaltene Unentschieden. bö