SG Höpfingen/Walldürn zieht nach vorne

In der Kreisliga im Tischtennisbezirk Buchen setzte sich die SG Höpfingen/Walldürn II an die Spitze. In den übrigen Klassen verteidigten die SpVgg Hainstadt III, der TSV Oberwittstadt II und der BJC Buchen III ihre Führungspositionen.

Kreisliga

Trotz mehrfachen Ersatzes fuhr die SG Höpfingen/Walldürn II bei ihrem Gastspiel in Rippberg mit 9:7 gerade noch einen knappen Sieg ein. Für die SG waren M. Gramlich/T. Greulich, Jens Eiermann/A. Böhrer, Gramlich, Greulich, M. Schweitzer, Eiermann (2) und Böhrer (2) erfolgreich, für die Gastgeber punkteten A. Wagner/J. Schneider, A. Fröschen/J. Wagner, A. (2) und J. Wagner sowie Schneider (2). – Überraschend deutlich gab der TTC Korb II dem TSV Neunstetten dank Erfolgen von D. Spretka, C. Fritz, R. Spretka, R. Schoenemann und L. Tröger mit 9:2 das Nachsehen. Die Zähler des TSV erzielten B. Hambrecht/G. Fluhrer sowie Fluhrer.

Kreisklasse A

Eine klare Angelegenheit war der 8:0-Kantersieg der SpVgg Hainstadt III über die SG Höpfingen/Walldürn III. Hainstadt spielte mit D. Herberich, P. Ritter; V. Fichtler und O. Preuhs, den Gästen gelangen nur zwei Satzgewinne.

Mit 8:5 behielt der TTC Korb III über den SV Adelsheim III die Oberhand, wofür L. Tröger/H. Hirsch, L. Böhm (2), Tröger (3) und Hirsch (2) verantwortlich zeichneten. T. Krone/E. Daitche, H. Püringer (2), J. Gramling und Daitche punkteten für den SVA.

Kreisklasse B

Im Spitzenspiel setzte sich der TSV Oberwittstadt II mit 7:3 gegen die SpVgg Sindolsheim II durch. Ch. Harlacher/B. Volk, Ph. Albrecht/R. Walter, Harlacher (2), Walter (2) und Volk sorgten für den Erfolg der Hausherren, bei den Gästen gewannen Markus Gakstatter, J. Rieger und J. Fuchs je ein Einzel.

Besser lief es für Sindolsheim beim TSV Neunstetten II, wo man mit dem Quartett J. Rieger, J. Fuchs, W. Fechner und K. Graser klarer 9:1-Sieger blieb. Den Ehrenpunkt für den TSV erkämpfte N. Hambrecht.

Ebenfalls deutlich mit 8:2 gewann der SV Seckach III in der Aufstellung D. Thomaier, Ch. Schneider, W. Ehret und R. Eckl beim SV Adelsheim IV, der durch M. Schaaf/Z. Akdere sowie Schaaf zu seinen Punkten kam.

Kreisklasse C

Der BJC Buchen III setzte seine Erfolgsserie mit einem 7:3-Heimsieg über Verfolger VfB Sennfeld III fort. Den Löwenanteil am Sieg hatten dabei J. Lenzen und A. Dörr, die im Doppel und ihren Einzeln ungeschlagen blieben. H. Sen steuerte einen Zähler bei. Für Sennfeld punkteten O. Sebert, S. Geiger und J. Karner.

Knapp, aber aufgrund des Satzverhältnisses von 21:16 nicht unverdient, bezwang der TSV Oberwittstadt III den FC Eubigheim mit 6:4. M. Wohlfart/T. Karlein, B. Steinbrenner, Wohlfart (2), J. Harlacher und Karlein siegten für den TSV, B. Hösker (2), W. Oehm und G. Berger für den FC. dk