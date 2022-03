Seckach und Niklashausen unangefochten

In der Tischtennis-Bezirksklasse Tauberbischofsheim/Buchen ziehen an der Tabellenspitze weiterhin der SV Seckach und zwei Punkte dahinter der SV Niklashausen II unbedrängt ihre sportlichen Kreise. Am anderen Ende der Tabelle behielt der TSV Oberwittstadt durch einen knappen 9:7-Sieg bei SC Grünenwört die momentan vagen Hoffnungen auf den Klassenerhalt aufrecht.

Grünenwört – Oberwittstadt 7:9

SC Grünenwört: (Einzel) Felde, Grein, Hörtreiter, Theis, Müller, Seipp, (Doppel) Felde/Hörtreiter, Grein/ Theis, Müller/Seipp.

TSV Oberwittstadt: (Einzel) Franz Eberhard, Brand, Daniel Eberhard, Wolz, Oschmann, Harlacher, (Doppel) F. Eberhard/D. Eberhard, Brand/Oschmann, Wolz / Harlacher

Spielverlauf: 1:0 Felde / Hörtreiter, 1:1 - 1:2 F. Eberhard / D. Eberhard, Wolz / Harlacher, 2:2 Felde, 2:3 F. Eberhard, 3:3 - 4:3 Hörtreiter, Theis, 4:4 - 4:5 Harlacher, Oschmann, 5:5 - 6:5 Felde, Grein, 6:6 D. Eberhard, 7:6 Theis, 7:7 - 7:9 Oschmann, Harlacher, F. Eberhard / D. Eberhard.

Die Partie der beiden Teams am Tabellenende entwickelte sich zu einer stets ausgeglichenen Partie, in deren Verlauf sich keine Mannschaft zwischenzeitlich etwas absetzen konnte.

Der SC erzielte im vorderen wie auch im mittleren Paarkreuz 3:1 Zähler.

Die Gäste blieben im dritten Paarkreuz dominant und holten dort alle vier möglichen Zähler. Als letztlich ausschlaggebend erwiesen sich die Doppel des TSV, die ihre Farben nicht nur zu Beginn mit 2:1 in Führung brachten, sondern durch F. Eberhard/D. Eberhard auch im Schlussdoppel mit jeweils engen 3:1 Sätzen punkteten.

Hettingen – Niklashausen II 2:9

FC Hettingen: (Einzel) Münch, Wachter, Frank, Koß, Wegert, Bechtold, (Doppel) Münch/Wachter, Frank / Koß, Wegert/Bechtold

SV Niklashausen II: (Einzel) Anderlik, Rist, Heiko Heß, Seiler, Rainer Heß, Sorger, (Doppel) Anderlik/Seiler, Rist/H. Heß, R. Heß/Sorger

Spielverlauf: 0:1 - 0:2 Rist / H. Heß, Anderlik / Seiler, 1:2 - 2:2 Wegert / Bechtold, Münch, 2:3 - 2:9 Anderlik, Seiler, H. Heß, Sorger, R. Heß, Anderlik, Rist.

Lauda – Hardheim 8:8

ETSV Lauda: (Einzel) Appel, Storch, Kleist, Herrmann, Slomka, Berger, (Doppel) Kleist/Storch, Appel/Herrmann, Slomka/Berger.

TV Hardheim: (Einzel) Oelerking, Kuhn, Kropf, Gärtner, Danciu, Sisow, (Doppel) Oelerking/Kuhn, Kropf/Sisow, Gärtner/Danciu

Spielverlauf: 1:0 - 3:0 Kleist / Storch, Appel / Herrmann, Slomka / Berger, 3:1 - 3:2 Kuhn, Oelerking, 4:2 Kleist, 4:3 Kropf, 5:3 - 6:3 Slomka / Berger, 6:4 - 6:7 Oelerking, Kuhn, Kropf, Gärtner, 7:7 - 8:7 Slomka, Berger, 8:8 Oelerking / Kuhn.

Dertingen – Hainstadt II 9:5

SV Dertingen: (Einzel) Braun, Semmler, Keller, Holzmann, Hill, Dinkel, (Doppel) Braun/Hill, Keller/Holzmann, Semmler/Dinkel

Spvgg Hainstadt II: (Einzel) Markus Preuhs, Gramlich, Okorafor, Ritter, Gentner, Oliver Preuhs, (Doppel) Gramlich/Okorafor, M. Preuhs/Gentner, Ritter/O. Preuhs

Spielverlauf: 1:0 Braun / Hill, 1:1 Gramlich / Okorafor, 2:1 - 4:1 Semmler / Dinkel, Braun, Semmler, 4:2 - 4:4 Ritter, Okorafor, O. Preuhs, 5:4 - 8:4 Dinkel, Braun, Semmler, Keller, 8:5 Ritter, 9:5 Hill

Seckach – Dörlesberg/Nassig 9:0

Das Gästeteam Dörlesberg/Nassig konnte zu dieser Begegnung nicht antreten. hpw