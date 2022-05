Seckach chancenlos

In der Bezirksklasse Tauberbischofsheim/Buchen sind die letzten Entscheidungen gefallen. Im Kampf um das Titelrennen agierte der SV Niklashausen II erfolgreich, der SV Seckach spielt in der Relegation zum Aufstieg in die Bezirksliga Ost.

SV Niklash. II – SV Seckach 9:0 Niklashausen II: Einzel: Anderlik, Rist, Heiko Heß, Marco Heß, Hamann, Ries, Doppel: Anderlik/Rist, H. Heß/Hamann, M. Heß/Ries, Seckach: Einzel: Eckl, Siegmann, Thomaier, Parstorfer, Schall, Wallisch, Doppel: Eckl/Siegmann, Thomaier/Schall, Parstorfer/Wallisch, Spielverlauf: 1:0 – 9:0 Anderlik/Rist, H. Heß/Hamann, M. Heß/Ries, Anderlik, Rist, H. Heß, M. Heß, Hamann, Ries. Das Spitzenspiel zwischen dem SV Niklashausen II und dem SV Seckach verlief überraschend einseitig, zu groß war die temporäre Dominanz der Gastgeber. Drei Doppelerfolgen zum Anfang folgten sechs Einzelsiege. Die Mehrzahl an Punkten wurde in drei Sätzen erzielt, lediglich eine Begegnung führte bis zum Entscheidungssatz. TV Hardheim – SC Grünenwört 9:0 Das Gästeteam des SC Grünenwört trat zu dieser Begegnung nicht an. SV Niklash. II – Spvgg Hains. II 9:4 Niklashausen II: Einzel: Anderlik, Rist, Heiko Heß, Marco Heß, Hamann, Doppel: H. Heß/Hamann, Anderlik/Rist, Spvgg Hainstadt II: Einzel: Gramlich, Okorafor, Ritter, Fichtler, Preuhs, Gremminger, Doppel: Gramlich/Okorafor, Ritter/Gremminger, Fichtler/Preuhs, Spielverlauf: 1:0 – 2:0 H. Heß/Hamann, Anderlik/Rist, 2:1 Fichtler/Preuhs, 3:1 – 6:1 Anderlik, Rist, H. Heß, M. Heß, 6:2 – 6:3 Gremminger, Preuhs, 7:3 – 8:3 Anderlik, Rist, 8:4 Ritter, 9:4 M. Heß. TSV Oberwittst. – SV Dertingen 5:9 Oberwittstadt: Einzel: Eberhard, Brand, Wolz, Oschmann, Albrecht, Harlacher, Doppel: Brand/Oschmann, Eberhard/Harlacher, Wolz/Albrecht, SV Dertingen: Einzel: Braun, Semmler, Keller, Holzmann, Hill, Seubert, Doppel: Braun/Hill, Semmler/Keller, Holzmann/Seubert, Spielverlauf: 0:1 – 0:4 Semmler/Keller, Braun/Hill, Holzmann/Seubert, Semmler, 1:4 Brand, 1:5 Holzmann, 2:5 Oschmann, 2:6 – 2:8 Seubert, Hill, Braun, 3:8 – 5:8 Brand, Wolz, Oschmann, 5:9 Hill. SG Dörlesberg/N. – ETSV Lauda 9:2 Dörlesberg/Nassig: Einzel: Hönig, Volker Goldschmitt, Hirschinger, Hardy Goldschmitt, Schulz, Eirich, Doppel: Hönig/Schulz, Hirschinger/H. Goldschmitt, V. Goldschmitt/Eirich, Lauda: Einzel: Appel, Lerke, Storch, Kleist, Herrmann, Neuser, Doppel: Appel/Lerke, Storch/Kleist, Herrmann/Neuser, Spielverlauf: 1:0 Hönig/Schulz, 1:1 Appel/Lerke, 2:1 – 5:1 V. Goldschmitt/Eirich, Hönig, V. Goldschmitt, Hirschinger, 5:2 Storch, 6:2 – 9:2 Schulz, Eirich, Hönig, V. Goldschmitt. hpw

