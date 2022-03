SCG – TSV: Der Verlierer ist so gut wie abgestiegen

Die Tischtennis-Bezirksklasse Tauberbischofsheim/Buchen startet am am Freitag und Samstag Wochenende mit einem vollen Programm in die Rückrunde. Sportliche Spannung besteht sowohl an der Tabellenspitze wie auch in der Abstiegszone.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

SC Grünenwört – TSV Oberwittstadt (Freitag, 18. März, 20.30 Uhr). Am Freitag bereits spielen die punktgleichen SC Grünenwört (1:17) und TSV Oberwittstadt (1:17) gegeneinander. Die beiden Teams liegen gemeinsam am Tabellenende und bereits vier Zähler entfernt vom Relegationsrang. Für beide Mannschaften ist es im Kampf gegen den Abstieg quasi Pflicht, gegen den direkten Konkurrenten doppelt zu punkten. In der Hinrunde trennte man sich 8;8-Unentschieden.

ETSV Lauda – TV Hardheim (Samstag, 19. März, 15 Uhr). Der ETSV Lauda (12:6) hat den TV Hard-heim (5:13) zu Gast. Die Gastgeber haben derzeit vier Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz nach oben, die Gäste sind zwei Zähler von einem abstiegssicheren Rang der Tabelle entfernt. Sofern beide Teams in annähernd stärkster Aufstellung spielen können, dürfte der ETSV die Rolle des Favoriten einnehmen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

SV Dertingen – Spvgg. Hainstadt II (Samstag, 19. März, 18 Uhr). In der Begegnung zwischen dem SV Dertingen (9:9) und der Spvgg Hainstadt II (11:7) werden zwei Mannschaften agieren, die in der Tabelle bezüglich Auf- oder Abstieg momentan jenseits von Gut und Böse liegen. Die jeweiligen QTTR-Werte zeigen keinen Favoriten auf. Somit scheint ein knappes Ergebnis durchaus möglich, in der Vorrunde siegte die Spvgg mit 9:6.

SV Seckach – SG Dörlesberg/Nassig (Samstag, 19. März, 18 Uhr). Der SV Seckach (18:0) hat die SG Dörlesberg/Nassig (10:8) zu Gast, der Spitzenreiter empfängt ein Team aus der oberen Tabellenhälfte. Der SV sieht den Tabellenzweiten SV Niklashausen II als hartnäckigen Verfolger knapp hinter sich und will sich hinsichtlich seiner weißen Zähler-Weste keine Blöße geben. Die Gäste können völlig ohne Druck aufspielen. In der Vorrunde gewann der SVS mit 9:4.

FC Hettingen – SV Niklashausen II (Samstag, 19. März, 18 Uhr). Der FC Hettingen (7:11) spielt gegen den SV Niklashausen II (16:2). Die Gastgeber gehen mit dem Schwung des 9:7-Erfolges im Nachholspiel gegen den TV Hardheim am zurückliegenden Wochenende in die Begegnung, der SV Niklashausen II mit dem Vorhaben, keinen Zähler auf dejn Spitzenreiter SV Seckach einzubüßen. Die Gäste gelten als Favoriten dieser Partie.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3