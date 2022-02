Rückrunde kann starten

In der Tischtennis-Saison 2021/22 soll im Bereich des Badischen Tischtennis-Verbandes eine Rückrunde gespielt werden. Diese Entscheidung teilte das Entscheidungsgremium des Verbandes am späten Mittwoch allen Vereinen und Abteilungen ebenso mit wie allen Spielklassenleitern und sonstigen Funktionsträgern.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das Entscheidungsgremium hatte gegen Ende Januar bereits mitgeteilt, dass der unterbrochene Spielbetrieb wieder aufgenommen werden soll, um zumindest die restlichen Spiele der Vorrunde austragen zu können. Nun verlautbarte besagtes Gremium, es habe die aktuelle Situation bewertet und entschieden, die Rückrunde zu starten. Dies geschehe im Bewusstsein, dass die aktuelle Corona-Welle am Abflauen sei und auch von der Politik immer mehr Zeichen in Richtung Lockerungen gingen.

Die Tischtennisspieler und -spielerinnen der Region können die Rückrunde nun voll ins Visier nehmen.

Diese Regelung gilt für den Spielbetrieb des Badischen Tischtennis-Verbandes, also speziell auch in der Region Ost mit den Tischtennisbezirken Tauberbischofsheim, Buchen und Mosbach.

Letztmöglicher Spieltag: 22. Mai

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Die restlichen Vorrundenspiele sind derweil in die Zeit vom 28. Februar bis 13. März terminiert, der letztmögliche Spieltag der Vorrunde ist somit der 13. März. Die Rückrunde wird ab dem 14. März neu angesetzt, letztmöglicher Spieltag ist der 22. Mai.

Der Rahmenterminplan wird entsprechend angepasst und noch in dieser Woche veröffentlicht, an-schließend die Termine der Rückrundenbegegnungen. In Spielklassen, in denen die Vorrunde bereits abgeschlossen ist, kann die Rückrunde ab dem 28. Februar starten. Die Relegationsspiele werden am Wochenende 28. und 29. Mai stattfinden.

Keine Bestrafung

Einvernehmliche Spielverlegungen sind unter Beachtung der Wettspielordnung wie gehabt möglich, bei solchen Spielverlegungen wird keine Gebühr erhoben. Tritt eine Mannschaft nicht in Sollstärke, allerdings in Mindeststärke an, so liegt ein unvollständiges Antreten vor, von einer Bestrafung wird abgesehen. Die restlichen Pokalrunden sollen auf Bezirksebene ab dem 28. Februar so geplant werden, dass die Bezirkspokale bis zum 10. April und beim Nachwuchs bis zum 20. März abgeschlossen sind. Einzelmeisterschaften und Ranglistenturniere können ab dem 21. Februar wieder durchgeführt werden.

Das Entscheidungsgremium betont in seinem Schreiben, man sei weiterhin guter Hoffnung, eine nor-male Runde spielen zu können und bittet deshalb alle, sich an die vorgegebenen Corona-Regelungen zu halten.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3