Rückrunde beendet

Bezirksliga Unterfr. Süd

SC Heuchelhof Würzburg II – DJK TTC Kreuzwertheim 6 : 4

Auch in diesem Spiel war die Doppelpaarung Jannick Bracken / Marcel Väth gegen die Spitzenspieler der Würzburger mit einem 11 : 9 im fünften Satz erfolgreich. Auch Mario Wunderlich / Paul Wißmann gewannen ihr Doppel. Mit diesen Erfolgen starteten die Kreuzwertheimer mit einem nicht zu erwartenden zwei zu null in dieses Match. In den Einzelspielen setzten sich Wißmann und Bracken durch. Dennoch musste die DJK gegen den Tabellenzweiten mit einer knappen Niederlage die Heimreise antreten.

Bezirksliga A Gruppe 1 West

DJK TTC Kreuzwertheim II – TV Helmstadt 1 : 9

Die mit Ersatz angetretenen Kreuzwertheimer hatten gegen den ungeschlagenen Tabellenführer aus Helmstadt keine Chance. Den Ehrenpunkt erkämpfte sich Paul Wißmann der sich als Jugendspieler in der Zweiten etabliert hat.

Bezirksklasse C Nordwest

DJK TTC Kreuzwertheim III – TSV Guntersleben IV 4 : 6

Maxim Kaminski holt mit seinem Doppelpartner Klaus Kraft den ersten Punkt für die Dritte. Michael Zimmermann, Kraft und Björn Schütz konnten in ihren Einzelspielen punkten. Dennoch reichte es nicht für einen Punkt, so dass mit einem unglücklichen vier zu sechs die Heimniederlage nicht zu verhindern war.

Bezirksklasse D Nordwest

DJK TTC Kreuzwertheim IV – TSV Uettingen III 2 : 8

Gegen den Tabellenführer setzten sich überraschend Daniel Spielmann und Landolin Platz gegen stärker eingeschätzte Gegner durch hielten und das Ergebnis in Grenzen. Dennoch war die deutliche Heimniederlage der Kreuzwertheimer nicht zu vermeiden.