Relegationen stehen im Mittelpunkt

Am letzten Spieltag in der Bezirksklasse Tauberbischofsheim/Buchen stehen die Relegationen im Mittelpunkt, da der Meister (Spvgg Hainstadt II) und die beiden Direkt-Absteiger (TSV Neunstetten und TSV Tauberbischofsheim) bereits feststehen. Um die Relegation nach oben „streiten“ im indirekten Vergleich die SG Dörlesberg/Nassig (28:10 Punkte) und der TSV Assamstadt (27:11 Punkte). Nach „unten“ sind folgende Teams miteinander im „Clinch“: FC Gissigheim (15:23), TV Hardheim (14:24) und SV Dertingen (14:24). Zwei bleiben in der Liga, der Dritte im Bunde muss in die Relegation.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

FC Gissigheim – Spvgg Hainstadt II (Freitag, 28. April, 20 Uhr). Der FC Gissigheim (15:23) tritt gegen den Meister aus Hainstadt (34:4) an. Die Gastgeber wissen, um was es geht, und hoffen auf einen überraschenden Erfolg, um die Klasse zu sichern. TV Hardheim – ETSV Lauda (Samstag, 29. April, 17 Uhr). Der vom Abstieg bedrohte TV Hardheim (14:24) trifft auf den ETSV Lauda (22:16), der in der vorderen Hälfte der Tabelle rangiert. Die Hardheimer werden sich nicht auf den Ausgang der weiteren relevanten Begegnungen verlassen, sondern selbst zu punkten versuchen.

SV Seckach – SV Dertingen (Samstag, 29. April, 18 Uhr). Das dritte Spiel mit direktem Bezug auf den Relegationsplatz nach unten steigt in Seckach (24:4), wo der SV Dertingen (14:24) seine Visitenkarte abgibt. Die Gäste brauchen mindestens einen Zähler, um eventuell gesichert „drin“ bleiben zu können.

Mehr zum Thema Tischtennis Vorentscheidendes Duell Mehr erfahren Tischtennis TSV Assamstadt bleibt dran Mehr erfahren Tischtennis Dertingen II erwischt den Meister kalt Mehr erfahren

FC Viktoria Hettingen – TSV Assamstadt (Samstag, 29. April, 18 Uhr). Für den FC Hettingen (19:19) ist die Saison insofern gelaufen, dass Platz sechs in der Endabrechnung feststeht. Der TSV Assamstadt (27:11) liebäugelt weiter mit dem zweiten Tabellenplatz.

SG Dörlesberg/Nassig – TSV Neunstetten (Samstag, 29. April, 18.30 Uhr). Die SG Dörlesberg/Nassig (28:10) benötig einen Sieg, um den Relegationsrang zwei sicher in Händen zu haben. Der TSV Neunstetten steht bereits als Absteiger fest. hpw