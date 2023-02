Positiv trifft auf negativ

Die anstehenden drei Partien der Tischtennis-Bezirksliga Ost der Herren haben ein gemeinsames Merkmal. In allen Begegnungen trifft ein Team mit positivem Punktekonto auf eines mit derzeit negativer Bilanz. Nimmt man die Punktekonten als Maßstab, so gehen der TTC Neckargerach/Guttenbach, der FC Külsheim und der TV Eberbach als Favoriten in ihre jeweiligen Spiele.

SG Höpfingen/ Walldürn – TTC Neckargerach/Guttenbach (Freitag, 3. Februar, 20 Uhr): Die SG Höpfingen/Walldürn (8:16 Punkte) und der TTC Neckargerach/Guttenbach (12:8) liegen derzeit beide auf Tabellenpositionen, welche den Klassenverbleib bedeuten. Die Gastgeber blicken mit zwei Zählern Vorsprung auf den Relegationsplatz nach unten, den Gästen fehlen momentan fünf Minuspunkte für den Relegationsplatz nach oben. In der Hinrunde siegte der TTC mit 9:3.

TTC Limbach – FC Külsheim (Samstag, 4. Februar, 18 Uhr): In der Partie TTC Limbach - FC Külsheim treffen die beiden Teams aufeinander, welche sich auf den beiden Relegationsplätzen befinden. Der TTC (6:14) liegt einen Punkt vor einem direkten Abstiegsplatz, dem FC Külsheim fehlen aktuell drei Zähler hin zum Verlustpunkt freien Spitzenreiter SV Niklashausen II. In der Vorrunde gewannen die Brunnenstädter mit 9:4.

TV Eberbach – FC Lohrbach II (Samstag, 18 Uhr): Die Gastgeber (12:10) liegen im gesicherten Mittelfeld, die Chancen in Richtung Aufstiegschancen sind nahe Null. Deren Gäste aus Lohrbach (2:16) nehmen gegenwärtig den letzten Tabellenplatz ein, die Chancen auf Rettung sind gering. In der Vorrunde holten die Lohrbacher gegen die Eberbacher ihren bisher einzigen Sieg der Saison.