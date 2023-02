Nur Assamstadt macht eine Ausnahme

In den fünf Partien des Wochenendes in der Tischtennis-Bezirksklasse Tauberbischofsheim/Buchen siegten meist jene Teams, die zuvor schon in der Tabelle besser platziert waren. Die Ausnahme bildete der Sieg des TSV Assamstadt beim ETSV Lauda.

Die SG Dörlesberg/Nassig kam kampflos zu zwei Zählern, da der TSV Tauberbischofsheim nicht angetreten ist.

FC Gissigheim – TSV Neunstetten 9:2

Gissigheim: (Einzel) Hetzler, Pfitzner, Bundschuh, Rogler, Veith, Stahl, (Doppel) Hetzler/Rogler, Pfitzner/Stahl, Bundschuh/Veith.

Neunstetten: (Einzel) Hendel, Hambrecht, Fluhrer, Hirn, Burkert, Pikowski, (Doppel) Hendel/Hambrecht, Fluhrer/Hirn, Burkert/Pikowski.

Spielverlauf: 1:0 Hetzler/Rogler, 1:1 Hendel/Hambrecht, 2:1 bis 8:1 Bundschuh/Veith, Hetzler, Pfitzner, Bundschuh, Rogler, Veith, 8:2 Hendel, 9:2 Pfitzner.

ETSV Lauda – TSV Assamstadt 4:9

Lauda: (Einzel) Adelmann, Appel, Ihl, Kleist, Berger, Kirschning, (Doppel) Appel/Ihl, Adelmann/Kleist, Berger/Kirschning.

Assamstadt: (Einzel) Mutsch, Ansmann, Müller, Eckert, Stumpf, Eichhorn, (Doppel) Mutsch/Ansmann, Müller/Eckert, Stumpf/Eichhorn.

Spielverlauf: 0:1 bis 0:3 Müller/Eckert, Mutsch/Ansmann, Stumpf/Eichhorn, 1:3 bis 2:3 Adelmann, Appel, 2:4 bis 2:5 Eckert, Müller, 3:5 Berger, 3:6 bis 3:7 Stumpf, Mutsch, 4:7 Appel, 4:8 und 4:9 Müller, Eckert.

SV Seckach – FC Viktoria Hettingen 9:5

Seckach: (Einzel) Eckl, Siegmann, Schall, Wallisch, Kühner, Aumüller, (Doppel) Eckl/Siegmann, Schall/Aumüller, Wallisch/Kühner.

Hettingen: (Einzel) Wachter, Kilian, Frank, Koß, Wegert, Gramlich, (Doppel) Wachter/Kilian, Frank/Koß, Wegert/Gramlich.

Spielverlauf: 1:0 Eckl/Siegmann, 1:1 und 1:2 Wachter/Kilian, Wegert/Gramlich, 2:2 bis 4:2 Eckl, Siegmann, Schall, 4:3 Frank, 5:3 Kühner, 5:4 Wegert, 6:4 und 7:4 Eckl, Siegmann, 7:5 Frank, 8:5 und 9:5 Wallisch, Kühner .

TV Hardheim – Spvgg Hainstadt II 6:9

Hardheim: (Einzel) Oelerking, Kuhn, Kropf, Wagner, Gärtner, Danciu, (Doppel) Oelerking/Kuhn, Kropf/Danciu, Wagner/Gärtner.

Hainstadt II: (Einzel) Okorafor, Gramlich, H. Herberich, Kisling, Schäfer, D. Herberich, (Doppel) Okorafor/H. Herberich, Gramlich/D. Herberich, Kisling/Schäfer.

Spielverlauf: 1:0 Oelerking/Kuhn, 1:1 und 1:2 Okorafor/H. Herberich, Kisling/Schäfer, 2:2 Oelerking, 2:3 bis 2:7 Okorafor, Kisling, H. Herberich, D. Herberich, Schäfer, 3:7 bis 6:7 Oelerking, Kuhn, Kropf, Wagner, 6:8 und 6:9 Schäfer, D. Herberich.