Niklashausen II schließt auf

In der Tischtennis-Bezirksklasse Tauberb’heim/Buchen schloss der SV Niklashausen II mit einem klaren 9:2 gegen den ETSV Lauda an der Tabellenspitze wieder zum spielfreien SV Seckach auf. Sowohl der Spvgg Hainstadt II (9:7 beim TSV Oberwittstadt) wie auch der SG Dörlesberg/Nassig (9:0 über SC Grünenwört) gelang der Sprung in die erste Tabellenhälfte.

TSV Oberwittstadt – Spvgg Hainstadt II 7:9

Oberwittstadt: (Einzel) F. Eberhard, Brand, D. Eberhard, Wolz, Oschmann, Albrecht, (Doppel) F. Eberhard/D. Eberhard, Brand/Oschmann, Wolz/Albrecht.

Hainstadt II: (Einzel) M. Preuhs, Gentner, Okorafor, Ritter, Fichtler, O. Preuhs, (Doppel) M. Preuhs/Okorafor, Gentner/Fichtler, Ritter/O. Preuhs.

Spielverlauf: 1:0 bis 4:0 F. Eberhard/D. Eberhard, Brand/Oschmann, Wolz/Albrecht, F. Eberhard, 4:1 bis 4:4 M. Preuhs, Ritter, Okorafor, O. Preuhs, 5:4 Albrecht, 5:5 M. Preuhs, 6:5 Brand, 6:6 und 6:7 Okorafor, Ritter, 7:7 Oschmann, 7:8 uns 7:9 O. Preuhs,. Preuhs/Okorafor.

SV Niklashausen II – ETSV Lauda 9:2

Niklashausen II: (Einzel) Anderlik, H. Heß, Hamann, R. Heß, Drach, Sorger, (Doppel) H. Heß/Hamann, Anderlik/ Drach, R. Heß/Sorger .

Lauda: (Einzel) Adelmann, Appel, Herrmann, Storch, Berger, Schwager, (Doppel) Adelmann/Appel, Herrmann/Schwager, Storch/Berger.

Spielverlauf: 1:0 bis 4:0 H. Heß/Hamann, Anderlik/Drach, R. Heß/Sorger, Anderlik, 4:1 und 4:2 Adelmann, Storch, 5:2 bis 9:2 R. Heß, Drach, Sorger, Anderlik, H. Heß

SG Dörlesberg/Nassig – SC Grünenwört 9:0

SG Dörlesberg/Nassig: (Einzel) Hönig, V. Goldschmitt, H. Goldschmitt, Hirschinger, Schulz, Eirich, (Doppel) Hönig/Schulz, H. Goldschmitt/Kunkel, V. Goldschmitt/Eirich.

Grünenwört: (Einzel) Degen, Felde, Grein, Hörtreiter, Weimann, Seipp, (Doppel) Degen/Felde, Grein/Hörtreiter, Weimann/Seipp.

Spielverlauf: 1:0 bis 9:0 Hönig/Schulz, H. Goldschmitt/Kunkel, V. Goldschmitt/Eirich, Hönig, V. Goldschmitt, H. Goldschmitt, Hirschinger, Schulz, Eirich . hpw