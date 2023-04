Niklashausen feiert den Klassenerhalt

Für den SV Niklashausen wieder einmal ein Doppelspieltag auf dem Programm. Zunächst schlug der SV am Samstag vor heimischer Kulisse den Tabellenvorletzten Bietigheim-Bissingen denkbar knapp mit 6:4 und sicherte sich den Klassenerhalt. In diesen drei Ligaspielen holte man 4:2 Punkte. Am Sonntag musste die Mannschaft den weiten Weg zum punktgleichen Tabellennachbarn FTV 1844 Freiburg (beide Teams 21:19 Punkten) antreten. Dort folgte der vierte Krimi in Folge mit einer kleinen Sensation für Niklashausen.

Viel vorgenommen hatte sich der SVN am Samstag beim Heimspiel gegen den Tabellenvorletzten Bietigheim-Bissingen, um die letzten zwei Punkte zum Verbleib in der TT-Oberliga einzufahren. In den Doppeln holte man ein 1:1. Das Doppel 1 Nogami/Fiederling musste alles geben, um letztendlich das Team Haspel/Löwinger mit 11:9 im vierten Satz zu schlagen. Das Doppel 2 Malcherek/Bereziuk sah sich dem Doppel Steinle/Hingar auf Augenhöhe, musste sich aber in vier knappen Sätzen mit 1:3 geschlagen geben. Im Spitzenpaarkreuz trafen Malcherek gegen Haspel und Nogami gegen Steinle aufeinander. Malcherek musste in einem umkämpften Match, knapp im fünften Satz, als Verlierer von Platte gehen. Nogami zeigte gegen Steinle eine starke Leistung und gewann mit 3:1.

Nach einem Zwischenstand von 2:2 kamen zwei wichtigen Spiele im zweiten Paarkreuz. Zunächst gewann Bereziuk mit 3:1 gegen Löwinger. Dann drehte Fiederling sein Spiel noch mit 3:2 Sätzen zu seinen Gunsten. Beim Zwischenstand von 4:2 für den SV schien der Klassenerhalt in greifbarer Nähe. Im Spitzenpaarkreuz spielten anschließend Malcherek gegen Steinle und Nogami gegen Haspel. Als beide Spiele relativ klar an Bietigheim verloren wurden, stand es 4:4 und die Zuschauer mussten wieder zittern. Die beiden letzten Einzel bestritten Bereziuk gegen Hingar und Fiederling gegen Löwinger. Als Bereziuk sein Einzel relativ deutlich mit 3:0 gewinnen konnte, lag die Verantwortung wieder einmal bei Jan Fiederling, die zwei Punkte für Niklashausen einzufahren. Als Jan Fiederling ebenfalls mit 3:0 gewinnen konnte (Jans 11. Sieg in Serie), war der Klassenerhalt Oberliga perfekt und der Jubel der treuen Fans grenzenlos.

Nach kurzer Regeneration mussten die Spieler Malcherek/Nogami/Berziuk/Fiederling am Sonntag in Freiburg ran. Dort war man der klare Außenseiter. Zunächst standen sich die Doppel Luchner/Slavic – Malcherek/Bereziuk und Sauer/Brugger – Nogami/Fierderling gegenüber. Das erste Doppel ging denkbar knapp in fünf Sätzen an die Freiburger. Im zweiten Doppel mussten sich Nogami/Fiederling mit 1:3 nach Sätzen geschlagen geben. Im Spitzenpaarkreuz konnte Nogami die Freiburger Nummer 1 (Sauer) deutlich mit 3:0 von der Platte schicken. Malcherek musste sich im Anschluss gegen die Nummer 2 (Luchner) in vier knappen Sätzen als Verlierer sehen. Als Brugger gegen Fiederling und Slavic gegen Bereziuk deutlich für die Freiburger gewannen, sah es für Niklashausen (Rückstand 1:5) aussichtslos aus. Doch dann stemmten sich die Niklashäuser gegen die drohende Niederlage. Im Spitzenpaarkreuz schlug Malcherek-Sauer und Nogami-Luchner, jeweils klar mit 3:0 nach Sätzen. Zwischenstand 3:5 für Freiburg. Bereziuk schlug Brugger im Entscheidungssatz 5 mit 11:7. Zum wiederholten Male hatte Eigengewächs Fiederling die Punkte in seiner Hand. Er gewann im Entscheidungssatz mit 12:10. In der Rückrunde holte Niklashausen einen 1:4 und einen 1:5 Rückstand, jeweils noch auf, was für die unglaubliche Moral der Mannschaft spricht. Diese beiden Spiele brachten drei Punkte ein und waren mitentscheidend für den Klassenerhalt.