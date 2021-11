Nicht in Bestbesetzung

Die erste Mannschaft des FC Külsheim (0:14) fährt am morgigen Sonntag in die Tischtennis-Hochburg Weinheim, um in der Verbandsklasse Nord beim TTV Weinheim-West II (3:9) anzutreten, Spielbeginn ist um 14 Uhr.

Das Team aus der Brunnenstadt ist auch dieses Mal wieder weit davon entfernt, mit seiner Stamm-Sechs antreten zu können. In dieser Spielzeit hat sich für die Külsheimer bisher selten eine Gelegenheit auf einen ersten Punktgewinn ergeben und auch dann konnte die Gunst des Augenblicks leider nicht genutzt werden.

Der Vertreter aus dem Tischtennisbezirk Tauberbischofsheim reist als Außenseiter in Richtung Westen, hofft dabei aber dennoch auf ein gutes Spiel. hpw