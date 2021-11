Nächste Külsheimer Niederlage

DJK St. Pius – FC Külsheim 9:2

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

St. Pius: (Einzel) Tiemann, Heinz, Wigand, Kauth, Wenz, Batz, (Doppel) Tiemann/Wigand, Heinz/Wenz, Kauth/Batz.

Külsheim: (Einzel) Matejka, Soden, Düll, Henninger, Betz, Hepp, (Doppel) Betz/Hepp, Matejka/Henninger, Soden/Düll.

Spielverlauf: 1:0 und 2:0 Tiemann/Wigand, Heinz/Wenz, 2:1 Soden/Düll, 3:1 bis 8:1 Tiemann, Heinz, Wigand, Kauth, Wenz, Batz, 8:2 Matejka, 9:2 Heinz.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Das Gastspiel des FC Külsheim I in der Tischtennis-Verbandsklasse Nord bei DJK St. Pius I ähnelte jenem bei TTV Weinheim-West II vor Wochenfrist. Die Brunnenstädter waren in den Raum Mannheim unterwegs, hatten lediglich drei Mann der eigentlichen Stamm-Sechs an Bord, gingen als klare Außenseiter in die Begegnung, konnten dies leider nur bestätigten und verloren mit 2:9.

Tabellendritter gegen Schlusslicht hieß es aus tabellarischer Betrachtung heraus. Die Gastgeber führten nach den Eingangsdoppeln mit 2:1. Für die Külsheimer punktete das Doppel Ulrich Soden/Michael Düll. In den folgenden Einzeln musste die Gäste die Stärke der DJK anerkennen, holte diese doch sechs Zähler am Stück. Am nächsten dran am Erfolg war Külsheims Spitzenmann Matejka, der sich erst im Entscheidungssatz geschlagen geben musste. Im folgenden Duell der „Einser“ konnte sich Matejka dann jedoch in fünf Durchgängen durchsetzen und holte den einzigen Einzelzähler für den FC Külsheim. hpw