Meisterstück gemacht

In der Tischtennis-Bezirksliga Ost machte der SV Niklashausen II sein Meisterstück mit einem klaren 9:2-Erfolg bei Verfolger FC Külsheim, welches den Aufstieg in die Verbandsklasse Nord bedeutet. Der FC Külsheim tritt in der Relegation nach oben an. Im Kampf gegen den Anstieg verbuchte der SV Adelsheim II einen wichtigen Sieg gegen die SG Höpfingen/Walldürn. Beide Teams sind nun punktgleich, die Adelsheimer liegen auf dem Relegationsplatz, die SG auf einem Abstiegsrang.

Adelsheim II – Höpfingen/W. 9:6

Adelsheim II: (Einzel) Alexander Eckstein, Niemann, Zinkel, Rüdiger, Michelle Eckstein, Gramling, (Doppel) A. Eckstein / Niemann, Zinkel / Gramling, Rüdiger / M. Eckstein.

Höpfingen/Walldürn: (Einzel) Pöschko, Baumann, Ott, Kaufmann, Obermüller, Greulich, (Doppel) Pöschko / Ott, Baumann / Greulich, Kaufmann / Obermüller.

Spielverlauf: 1:0 A. Eckstein / Niemann, 1:1 Pöschko / Ott, 2:1 Rüdiger / M. Eckstein, 2:2 Baumann, 3:2 - 4:2 Niemann, Zinkel, 4:3 Ott, 5:3 M. Eckstein, 5:4 Obermüller, 6:4 - 7:4 A. Eckstein, Niemann, 7:5 Ott, 8:5 Rüdiger, 8:6 Obermüller, 9:6 Gramling.

TTC Limbach – FC Külsheim II 6:9

Limbach: (Einzel) Marco Trappmann, René Trappmann, Parstorfer, Sigmund, Klaus Trappmann, Zimmermann, (Doppel) M. Trappmann / R. Trappmann, Parstorfer / Zimmermann, Sigmund / K. Trappmann.

Külsheim II: (Einzel) Henninger, Jannis Würzberger, Holger Würzberger, Ralf Würzberger, Betz, Hepp, (Doppel) Henninger / J. Würzberger, H. Würzberger / Hepp, R. Würzberger / Betz.

Spielverlauf: 1:0 M. Trappmann / R. Trappmann, 1:1 - 1:5 Henninger / J. Würzberger, R. Würzberger / Betz, J. Würzberger, Henninger, R. Würzberger, 2:5 - 3:5 Sigmund, K. Trappmann, 3:6 Betz, 4:6 - 6:6 M. Trappmann, R. Trappmann, Parstorfer, 6:7 - 6:9 R. Würzberger, Betz, Hepp.

TTC Korb – TV Eberbach 9:3

Korb: (Einzel) Froede, Metzger, Thorsten Vetter, Bytomski, Speiser, Daniel Vetter, (Doppel) Froede / Metzger, Th. Vetter / D. Vetter, Bytomski / Speiser.

Eberbach: (Einzel) Frömmel, Schuler, Esgin, Wettig, Hartnagel, Bayer, (Doppel) Frömmel / Wettig, Schuler / Esgin, Hartnagel / Bayer.

Spielverlauf: 1:0 - 4:0 Froede / Metzger, Th. Vetter / D. Vetter, Bytomski / Speiser, Froede, 4:1 Frömmel, 5:1 - 8:1 Th. Vetter, Bytomski, Speiser, D. Vetter, 8:2 - 8:3 Frömmel, Schuler, 9:3 Th. Vetter.

FC Külsheim – Niklashausen II 2:9

Külsheim: (Einzel) Soden, Leiblein, Düll, Ihl, Czinzel, Behringer, (Doppel) Soden / Düll, Ihl, / Stang, Czinzel / Behringer.

Niklashausen II: (Einzel) Anderlik, Achmetow, Rist, Krause, Heß, Ries, (Doppel) Anderlik / Krause, Achmetow / Rist, Heß / Ries.

Spielverlauf: 0:1 - 0:7 Achmetow / Rist, Anderlik / Krause, Heß / Ries, Achmetow, Anderlik, Krause, Rist, 1:7 - 2:7 Czinzel, Behringer, 2:8 - 2:9 Anderlik, Achmetow