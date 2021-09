Ligaverbleib ist das Ziel

In der Tischtennis-Verbandsklasse Nord treffen zum Saisonbeginn im einzigen Spiel dieses Wochenendes der FC Külsheim und die TTG Walldorf aufeinander. Spielbeginn ist am Samstag um 19.30 Uhr.

Külsheims Mannschaftskapitän Holger Würzberger äußert sich zur Saison 2021/22 so: „Die Teams der Verbandsklasse Nord sind in dieser Saison wieder einmal nominell sehr gut aufgestellt, beziehungsweise konnten sich teilweise nochmals verstärken. Die erste Mannschaft des FC Külsheim hat als „Underdog“, in der gewohnten Aufstellung der vorigen Saison, das Ziel, die Saison einfach zu genießen, locker aufzuspielen und nach zwei Corona bedingten Saisonabbrüchen wieder Spaß am Tischtennis-Wettkampfsport zu haben. Vielleicht können wir den einen oder anderen Gegner ein bisschen ärgern. Der Klassenerhalt in dieser sehr starken Klasse wäre ein Riesen-Erfolg für den FC, bei drei direkten Absteigern und einem Relegationsplatz wird dies sicherlich kein Zuckerschlecken.“

Angesichts der jeweiligen Q-TTR-Werte sieht es zwischen Külsheim und Walldorf wie folgt aus: Im vorderen Paarkreuz ist es recht ausgeglichen, im mittleren und im dritten Paarkreuz sind die Gäste nominell stärker einzuschätzen. hpw