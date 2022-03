Levin Würzberger eine Klasse für sich

Sieben Spielerinnen und Spieler der Abteilung Tischtennis des FC Külsheim waren bei der Regionsrangliste Nord/Ost „Jugend 11 – 19“ in Walldorf am Start. Der achtjährige Levin Würz-berger gewann dabei die Altersklasse U 11 der Jungen.

Durch den Entscheid des Verbandes, die Saison nach der Corona bedingten Pause fortzusetzen, war es dem Tischtennisbezirk Tauberbischofsheim aus zeitlichen Gründen nicht möglich, vor der Regionsrangliste eine Bezirksrangliste anzusetzen. Somit bestimmten die Verantwortlichen, welche Spielerinnen und Spieler aus der Schar der Interessenten bei der Regionsrangliste Nord/Ost teilnehmen können und wählten als Entscheidungshilfe die aktuellen, die momentane Spiel-stärke widerspiegelnden QTTR-Werte. Vom FC Külsheim waren Bastian Hepp, David Oberman, Hannah Mildenberger, Jakob Düll, Johanna Düll, Levin Würzberger und Paul Oberman in verschiedenen Altersklassen in Walldorf vor Ort. Dort trafen sich Kinder und Jugendliche aus den Tischtennisbezirken Tauberbischofsheim, Buchen, Mosbach, Heidelberg und Mannheim. Die Külsheimer hatten starke Konkurrenz, es gelangen dennoch in den Gruppenspielen diverse Siege. Die jeweiligen Betreuer des FC Külsheim kommentierten so: „Schöne und spannende Spiele“, „hohes Niveau, was im Raum Heidelberg/Mannheim so gespielt wird“, „viele knappe Sätze“, „super Erfahrungen“, „die Kids schlagen sich gut“.

Levin Würzberger, der ob seines Alters in der Altersklasse U11 noch weitere zwei Jahre antreten darf, hatte in den Gruppenspielen in einer Fünfer-Gruppe anzutreten und gewann alle Matches mit 3:0. Damit erreichte er die Endrunde seiner Altersklasse souverän. Dort spielte er in zwei weiteren Begegnungen 3:0 und einmal 3:2. Levin gelang mit insgesamt 7:0 Siegen der große Wurf, er gewann die Regionsrangliste Nord/Ost der Altersklasse U11.

Levin Würzberger hat sich damit für die Ranglistenspiele des Badischen Tischtennis-Verbandes quali-fiziert. Diese finden vom 1. bis 3. April in Wiesloch statt. Svenja Hepp darf an dieser Verbandsrangliste ohne vorheriges Spiel teilnehmen, Jannis Würzberger (beide FC Külsheim) ist bereits frei gestellt für die Ranglistenspiele auf der Ebene von Baden-Württemberg. hpw