Lauda prüft den Tabellenführer

Drei Partien stehen am Wochenende in der Tischtennis-Bezirksklasse Tauberbischofsheim/Buchen an.

Spvgg Hainstadt II – TV Hardheim (Freitag, 20 Uhr). Die Gäste (4:2) haben nach einer deutlichen Auftaktniederlage gegen Co-Spitzenreiter SV Niklashausen II zwei klare Siege gegen die beiden derzeitigen Tabellenletzten einfahren können. Die Gastgeber (2:6) unterlagen beiden Co-Spitzenreitern und holten zwei Unentschieden.

ETSV Lauda – SV Seckach (Samstag, 15 Uhr). Das ist das Spitzenspiel des Spieltages. Bei den Mannen aus Seckach (8:0) läuft es momentan erfolgreich, die Gastgeber (3:1) besiegten nach dem überraschenden Unentschieden bei Hainstadt II den SV Dertingen deutlich. Nimmt man die Q-TTR-Werte als Richtschnur, so liegen die leicht besseren Chancen beim ETSV Lauda.

SV Dertingen – SG Dörlesberg/Nassig (Samstag, 18 Uhr).Die Gastgeber haben (2:6) bisher einen Sieg gegen ein Co-Tabellenschlusslicht geholt und dreimal gegen Teams aus dem oberen Tabellendrittel verloren. Die Gäste (1:1) sind am vergangenen Wochenende mit einem Unentschieden in die Saison gestartet. Beim theoretischen Vergleich über die Paarkreuze hinweg haben die Gäste Vorteile. hpw

