Külsheim noch ohne Punktgewinn

Die erste Tischtennis-Herrenmannschaft des FC Külsheim empfängt in der Verbandsklasse Nord am morgigen Samstag, 9. Oktober, ab 19 Uhr das Team der TTG EK Oftersheim I. Die Brunnenstädter haben eine Bilanz von drei Niederlagen und sind somit bisher ohne Zähler auf der Habenseite geblieben. Die Gäste haben jeweils einmal gewonnen, verloren und unentschieden gespielt und weisen ein Punktekonto von 3:3 auf. Vor Jahresfrist unterlag der FC knapp mit 7:9. Heuer können die Oftersheimer sowohl im vorderen wie auch im mittleren Paarkreuz ein zahlenfundiertes Plus vorweisen, im dritten Paarkreuz stehen die Chancen eher ausgeglichen. Insgesamt gelten die Gäste als Favorit der Partie. Der FC Külsheim wird jedoch kein Doppel und kein Einzel von vorne herein verloren geben. hpw

