Korb in der Relegation

Der Fokus der Aufmerksamkeit am letzten Spieltag der Bezirksliga Ost der Herren richtete sich darauf, ob die SG Höpfingen/Walldürn oder der TTC Korb die Klasse sichern kann und wer mittelbar in die Abstiegsrelegation muss.

Der TTC Korb schöpfte nach seinem 9:6-Erfolg beim FC Külsheim II Hoffnung. Der überraschend hohe Erfolg der SG Höpfingen/Walldürn gegen Meister Spvgg Hainstadt belässt die SG sicher in der Bezirksliga, für den TTC Korb steht die Relegation an. SG Höpf./W. – Spvgg Hainstadt 9:2 Höpfingen/Walldürn: Einzel: Miko, Baumann, Pöschko, Ott, Kaufmann, Obermüller, Doppel: Miko/Baumann, Pöschko/Ott, Kaufmann/Obermüller, Hainstadt: Einzel: Bekpen, Okorafor, Ritter, Fichtler, Preuhs, Gremminger, Doppel: Bekpen/Kisling, Ritter/Gremminger, Fichtler/Preuhs, Spielverlauf: 1:0 – 6:0 Miko/Baumann, Pöschko/Ott, Kaufmann/Obermüller, Miko, Baumann, Pöschko, 6:1 – 6:2 Ritter, Gremminger, 7:2 – 9:2 Obermüller, Miko, Baumann. Die Partie zwischen Höpfingen/Walldürn und dem designierten Meister Hainstadt verlief für das Heimteam optimal. Einem kompletten Erfolg in den drei Eingangsdoppeln folgten drei Siege in den ersten drei Einzeln hin zum 6:0-Zwischenstand. Dem setzten die Gäste den Gewinn zweier Einzel entgegen, es sollten deren letzte dieser Begegnung sein. Denn die SG setzte weitere drei Einzelsiege drauf, die beiden abschließenden jeweils im Entscheidungssatz. Der 9:2-Erfolg für die SG war perfekt. TSV Assamstadt – TTC Limbach 6:9 Assamstadt: Einzel: Mutsch, Jochen Ansmann, Müller, Eckert, Achim Ansmann, Eichhorn, Doppel: Mutsch/J. Ansmann, Müller/Eckert, A. Ansmann/Eichhorn, Limbach: Einzel: Marco Trappmann, René Trappmann, Sigmund, Kuhl-Bartholomeyzik, Klaus Trappmann, Mierswa, Doppel: M. Trappmann/Sigmund, R. Trappmann/Kuhl-Bartholomeyzik, K. Trappmann/Mierswa, Spielverlauf: 1:0 Mutsch/J. Ansmann, 1:1 – 1:4 M. Trappmann/Sigmund, K. Trappmann/Mierswa, R. Trappmann, M. Trappmann, 2:4 – 3:4 Müller, Eckert, 3:5 – 3:7 Mierswa, K. Trappmann, M. Trappmann, 4:7 – 6:7 J. Ansmann, Müller, Eckert, 6:8 – 6:9 K. Trappmann, Mierswa. FC Külsheim II – TTC Korb 6:9 Külsheim II: Einzel: Holger Würzberger, Ralf Würzberger, Jannis Würzberger, Betz, Maier, Düll, Doppel: H. Würzberger/J. Würzberger, R. Würzberger/Düll, Betz/Maier, Korb: Einzel: Froede, Metzger, Thorsten Vetter, Speiser, Kaminski, Daniel Vetter, Doppel: Froede/Metzger, Th. Vetter /D. Vetter, Speiser/Kaminski, Spielverlauf: 1:0 H. Würzberger/J. Würzberger, 1:1 – 1:2 Froede/Metzger, Speiser/Kaminski, 2:2 H. Würzberger, 2:3 Froede, 3:3 J. Würzberger, 3:4 Th. Vetter, 4:4 Maier, 4:5 – 4:6 Kaminski, Froede, 5:6 – 6:6 R. Würzberger, J. Würzberger, 6:7 – 6:9 Speiser, Kaminski, D. Vetter. TSV Tauberb.. – TSV Assamst. 9:5 Tauberbischofsheim: Einzel: Krause, Bach, Steidten, Reinbold, Kruse, Hörner, Doppel: Krause/Reinbold, Bach/Kruse, Steidten/Hörner, Assamstadt: Einzel: Mutsch, Müller, Eckert, Ansmann, Eichhorn, Hügel, Doppel: Mutsch/Eckert, Müller/Ansmann, Eichhorn/Hügel, Spielverlauf: 1:0 Krause/Reinbold, 1:1 Mutsch/Eckert, 2:1 – 3:1 Steidten/Hörner, Krause, 3:2 – 3:4 Mutsch, Ansmann, Eckert, 4:4 – 6:4 Kruse, Hörner, Krause, 6:5 Müller, 7:5 – 9:5 Steidten, Reinbold, Kruse. TTC Limbach – TV Eberbach 9:2 Limbach: Einzel: Marco Trappmann, René Trappmann, Sigmund, Kuhl-Bartholomeyzik, Klaus Trappmann, Mierswa, Doppel: M. Trappmann/Sigmund, R. Trappmann/Kuhl-Bartholomeyzik, K. Trappmann/Mierswa, Eberbach: Einzel: Becker, Schuler, Esgin, Neidig, Wettig, Surdu, Doppel: Becker/Schuler, Esgin/Neidig, Wettig/Surdu, Spielverlauf: 1:0 M. Trappmann/Sigmund, 1:1 Becker/Schuler, 2:1 – 5:1 K. Trappmann/Mierswa, M. Trappmann, R. Trappmann, Sigmund, 5:2 Esgin, 6:2 – 9:2 K. Trappmann, Mierswa, M. Trappmann, R. Trappmann. BJC Buchen II – TTC Schefflenz 0:9 Das Heimteam des BJC Buchen II trat zu dieser Begegnung nicht an. hpw

