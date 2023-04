Klassenerhalt gesichert

BJC Buchen – TTC Odenheim 9:1

Ein großes Fragezeichen stand über der Partie vom BJC Buchen gegen den TTC 95 Odenheim. Durch eine eigene einmonatige Spielpause und die im Vorfeld nicht absehbare Aufstellung der Gäste war eine Vorabprognose fast unmöglich.

Die Buchener mussten krankheitsbedingt auf das komplette hintere Paarkreuz verzichten.

In die Partie startete der BJC vor heimischer Kulisse im Ausweichlokal in Hettingen zielgerichtet mit 3:0 in den Doppeln. Große Gegenwehr lieferte Aichert Buchens Spitzenspieler Makuch. Das Spiel endete im Entscheidungssatz mit 14:12 zugunsten von Makuch. Durch weitere Siege von Dubec (kampflos), Dörr (3:1 gegen Scheuring), Joch, F. (kampflos) und Schleißinger (3:0 gegen Frenzl) erhöhten die Odenwälder zum zwischenzeitlichen 8:0. Lediglich der Mannschaftskapitän Wacker zeigte wie im Hinspiel eine konzentrierte und abgeklärte Leistung und besiegte Albrecht deutlich mit 3:0. Das Spiel endete mit dem kampflosen Sieg von Makuch mit 9:1 für den BJC Buchen.

Die Entscheidung für den Ligaverbleib wurde jetzt auch unter der Woche gefestigt, da das letzte Saisonspiel für die Buchener nicht stattfinden kann, denn der letzte Gegner, Weinheim-West musste auch aufgrund von Verletzungen und Personalmangel das Spiel am kommenden Samstag absagen.

Somit steht der Klassenerhalt und Tabellenplatz 6 für den Relegationsaufsteiger BJC Buchen fest. Mit geteilten Emotionen nahm der Verein den Verbleib in der Verbandsliga auf, denn nach dem Klassenerhalt kündigte Buchens Spitzenspieler Makuch seinen Abgang aufgrund von familiären Gründen zum Saisonende an. ld