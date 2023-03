Klar gewonnen, klar verloren

Ausgeglichene Bilanz der Kreuzwertheimer Tischtennisspieler am vergangenen Wochenende: Zwei Siege und zwei Niederlagen.

In der Bezirksliga Unterfranken Süd die DJK TTC Kreuzwertheim bei Kist III mit 6:4. Die bisher erfolgreiche Doppelpaarung mit Jannick Bracken / Marcel Väth setzten sich auch in Kist überzeugend durch. Bracken und Väth bauten mit ihren Einzelerfolgen den Vorsprung der Kreuzwertheimer Ersten weiter aus. Marcel Tobisch steuerte mit einem souveränen Einzelerfolg einen weiteren Punkt zu einem knappen Auswärtserfolg der DJK bei. Die zweite Kreuzwertheimer Mannschaft unterlage in der Bezirksliga A Gruppe 1 West bei der TG Zell mit 2:8. In der Bezirksklasse C Gruppe 1 Nordwest musste die DJK TTC III bei der TG Veitshöchheim II mit 1:9 die Segel streichen. Gegen den Zweiten hatte die „Dritte“ keine Chance. Dagegen gewann man das zweite Spiel gegen Jahn Würzburg 9:1