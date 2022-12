Jannis Würzburger mit einem dritten Platz

Die baden-württembergischen Tischtennis-Einzelmeisterschaften der Jugend fanden in Weinheim-West statt. Mit Jannis Würzberger und Svenja Hepp waren auch Akteure des FC Külsheim am Start und schnitten mit sehr respektablen Ergebnissen ab.

Kurz vor dem Jahreswechsel wurden in der Tischtennisjugend noch einmal die Kräfte mobilisiert, das Tischtennisjahr erfuhr für die beiden Külsheimer bei einem wahren Fest hochklassigen Jugendsports einen krönenden Abschluss. Bei Jannis Würzberger war kurz vor Turnierbeginn noch nicht klar gewesen, ob er überhaupt spielen kann. Krankheitsbedingt konnte er eineinhalb Wochen lang nicht trainieren, lediglich kurz vor dem Turnier reichte es für eine Einheit. Bedingt durch die inzwischen erreichten QTTR-Punkte war er bei den Jungen 13 im Einzel auf Position vier gesetzt.

Jannis Würzburger wurde in der Doppel-Konkurrenz Jungen 13 Dritter. © privat

In der Vorrunde waren sechs Vierergruppen am Start. Jannis setzte sich mit drei Siegen als Gruppensieger durch und war somit für das Viertelfinale qualifiziert. Dort traf der Külsheimer auf Zean Timo Yao (SU Neckarsulm), den er vom Stützpunkttraining kennt. Jannis Würzberger unterlag hier in vier umkämpften Sätzen und erreichte damit im Einzel der Jungen 13 einen fünften Platz.

Im Doppel der Jungen 13 trat Jannis Würzberger mit Simon Eisenbeis vom TTC Mühringen an. Würzberger/Eisenbeis agierten im Viertelfinale gegen Tim Auburger/Micha Rueß (SC Berg) prächtig und siegten mit 3:0. Im Halbfinale gegen Konstantin Chepkasov/Noah Brand (FTV Freiburg) war dann jedoch nach umkämpften Verlauf mit 1:3 Endstation. Die beiden Jungs erreichten damit einen dritten Rang.

Jannis Würzberger spielte auch bei den älteren Jungs mit, bei den „Jungen 15“. In der Vorrunde kam der Külsheimer bei einer Niederlage zu gleich zwei Siegen und unterlag im Achtelfinale dem späteren Dritten der Konkurrenz, Mahmoud El Haj Ibrahim vom VfL Herrenberg, jener ausgestattet mit imposanten 1872 QTTR-Punkten, mit 1:3. Damit ist Jannis Würzberger im Einzel der Jungen 15 auf Platz neun gelandet.

Der Külsheimer agierte im Doppel der Konkurrenz der „Jungen 15“ zusammen mit Luis Frank vom TSV Neuenstein. Im Achtelfinale setzten sich die Beiden deutlich in drei Sätzen durch. Im Viertelfinale allerdings erwiesen sich die späteren Vizemeister Mahmoud El Haj Ibrahim/Silas Schurr (VfL Herrenberg / SV Böblingen) mit durchschnittlich mehr als 1800 QTTR-Punkten als zu stark.

Zufrieden und ein bisschen stolz

Die beiden Spieler aus Neuenstein und Külsheim hatten gegen die späteren Vizemeister das Nachsehen in drei Sätzen und wurden damit Fünfte im Doppel der Jungen 15“. Papa Ralf Würzberger, selbst im Tischtennis aktiv, zeigte sich „mit der Gesamtleistung unter den krankheitsbedingten Umständen zufrieden“. Ein bisschen Stolz schwang dabei mit.

Svenja Hepp ging in der Konkurrenz der „Mädchen 13“ an den Start, sie war die jüngste der Teilnehmerinnen im ganzen Turnier und hatte zudem den geringsten QTTR-Wert. Die Erwartungshaltung des Heimtrainers und jene des Stützpunkttrainers waren gleichzeitig realistisch und optimistisch, „schon ein Satzgewinn wäre ein Riesenerfolg“.

Svenja Hepp erfüllte diese Hoffnung bereits im ersten Match, sah die gewünschten Vorgaben. Sie unterlag lediglich mit 1:3, das nächste Spiel mit 0:3, im abschließenden Spiel der Vorrunde gelang es Svenja mit weiteren zwei Satzgewinnen, ein „i-Tüpfelchen“ zu setzen, sie unterlag bei ihrem Vorrundenabschluss knapp in fünf Sätzen. Svenja hat sich somit „toll verkauft“.

Im Doppel erhielt die Külsheimer Spielerin die ihr zuvor unbekannte Melika Khalili Tehrani (DJK Käfer-tal/Vogelstang) zugelost. Die Beiden harmonierten gut, spielten und kämpften prächtig. Sie gewannen ihr Achtelfinale gegen Sophia Kuck/Evelina Kriger (TTC Wehr/TTF Rastatt) in fünf spannenden Sätzen und unterlagen im Viertelfinale gegen die späteren Finalistinnen Melissa Bill/Lilly Mae Wenselau (SSV Schönmünzach) mit 0:3-Sätzen. Insgesamt erspielten sich die beiden Mädels aus Käfertal und Külsheim einen prächtigen fünften Platz.

Die beiden Tischtennisakteure des FC Külsheim waren sportlich betreut von ihrem Heimtrainer Christian Behringer als Betreuer vor Ort und ihren eltern.