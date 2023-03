Jan Fiederling begeistert erneut

Nachdem der SV Niklashausen in der Vorwoche beim Tabellennachbarn Kleinsteinbach/Singen noch deutlich mit 9:1 beide Punkte entführte, musste man sich am Samstag beim Tabellenletzten Ettlingen mit einem 5:5-Unentschieden zufrieden geben. Eigenwächs Jan Fiederling wusste erneut zu überzeugen und gewann als einziger Niklashäuser beide Spiele und hat in der Rückrunde eine starke Bilanz mit elf Siegen und lediglich drei Niederlagen aufzuweisen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Er weiß die Fans aus Niklashausen zu begeistern. Der SV Niklashausen ist in der Rückrunde mit 9:5 Punkten unter den vier besten Mannschaften in der Oberliga zu finden.

Zum Spiel vom Samstag: Der SV trat mit seiner stärksten Aufstellung an: Malcherek, Nogami, Bereziuk und Fiederling in Ettlingen. Die Heimmannschaft musste lediglich an den an Nummer 4 gesetzten Füllner verzichten. Zunächst kam es zu der Doppelbegegnung Weißkopf/Fürst gegen Malcherek/Bereziuk. In diesem Spiel wurde bis zum letzten Ballwechsel gekämpft und der SV verlor knapp in fünf Sätzen. Im zweiten Doppel mussten sich Nogami/Fiederling gegen das Doppel Frey/Schreck (Nummer 3 und 4) etwas überraschend mit 0:3 nach Sätzen geschlagen geben.

Mehr zum Thema Tischtennis Wichtiger Sieg für Niklashausen Mehr erfahren Tischtennis Weiter punkten Mehr erfahren

Nach diesem 0:2 Rückstand kam die beste Phase des SV und man ging gar 4:2 in Führung. Zunächst gewann Nogami gegen die Nummer 1 (Weiskopf) denkbar knapp mit 11:9 im fünften Satz. Daraufhin Schlug Spitzenspieler Malcherek seinen Gegner Fürst klar in drei Sätzen. Frey (Ettlingen) trat nun gegen Fiederling an, wobei Fiederling in vier spannenden Sätzen mit 3:1 die Oberhand behielt. Schreck verlor dann relativ klar mit 1:3 gegen SV-Akteur Bereziuk. Dann folgten drei an Spannung nicht zu überbietende Fünf-Satzspiele: Weiskopf gegen Malcherek, Fürst gegen Nogami und Frey gegen Bereziuk, die allesamt unglücklich für den SV verloren gingen und man plötzlich 4:5 in Rückstand lag.

Nun lag alles an Jan Fiederling, um noch einen Punkt nach Niklashausen zu entführen. Auf Jan Fiederling war erneut Verlass. Er gewann diesmal relativ sicher mit 3:0 nach Sätzen gegen Schreck. Letztendlich nahm Niklashausen einen Punkt mit nach Hause, hatte aber fünf Sätze mehr auf der Habenseite. Außerdem verlor der SV vier von den fünf Fünfsatzspielen. Mit 18:18 Punkten hat der SV ein gutes Punktekonto, hat aber lediglich zwei Punkte mehr, als Kleinsteinbach/Singen, das auf dem Relegations-Abstiegsplatz steht.

Duell um Klassenerhalt

Bereits am Samstag spielt Niklashausen daheim gegen den Neunten Staig, der nur drei Punkte weniger auf dem Konto hat. Das wird wieder ein spannendes Oberliga-Spiel gegen den Abstieg werden. rso