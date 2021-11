Hettingen greift erstmals ein

In der Tischtennis-Bezirksklasse TBB/BCH stehen am verlängerten Wochenende fünf Partien an.

FC Hettingen – SG Dörlesberg/Nassig (Donnerstag,20 Uhr): Der FC Hettingen (0:0) greift am heutigen Donnerstag erstmals in das sportliche Geschehen ein, Gegner ist die SG Dörlesberg/Nassig (4:2). Die Gastgeber gehen als aktuell unbeschriebenes Blatt ins Rennen, die Gäste weisen zwei Unentschieden gegen Teams aus dem erweiterten Tabellenmittelfeld auf sowie einen Sieg über den Tabellenletzten. Von den die Spielstärke kennzeichnenden Q-TTR-Werten her sind die Hettinger leicht vorne.

SC Grünenwört – SV Niklashausen II (Freitag, 20 Uhr): Der SC Grünenwört (0:8) trifft auf den SV Niklashausen II (10:0), das Tabellenschlusslicht auf den Tabellenführer. Die momentanen Gegensätze hinsichtlich der Erfolgsaussichten könnten größer nicht sein. Die Gäste sind klarer Favorit. Für die Gastgeber geht es wohl nur darum, die erwartete Niederlage erträglich zu gestalten.

TV Hardheim – SV Dertingen (Samstag, 17.30 Uhr): Mit dem TV Hardheim (5:3) und dem SV Dertingen (3:7) begegnen sich zwei Mannschaften aus dem erweiterten Mittelfeld der Bezirksklass. Die Hardheimer liegen drei Minus-Zähler hinter den Tabellenführern, die Dertinger drei Plus-Zähler vor den Schlusslichtern. Ein Vergleich der Paarkreuze spricht zugunsten der Gastgeber.

TSV Oberwittstadt - SG Dörlesberg/Nassig (Samstag, 18 Uhr): Der TSV Oberwitt-stadt (0:8) sucht gegen die SG Dörlesberg/Nassig (4:2) die Chance, der knappen 7:9-Niederlage ge-gen Hainstadt II am Wochenende zuvor endlich das erste Erfolgserlebnis folgen zu lassen. Die Gäste indes sind heuer noch ungeschlagen und könnten sich mit einem Sieg ihrerseits in der vorderen Ta-bellenhälfte festsetzen. Die Q-TTR-Werte sprechen für die SG.

SV Seckach – FC Hettingen (Samstag, 18 Uhr). Co-Tabellenführer SV Seckach (10:0) bekommt es mit dem FC Hettingen (0:0) zu tun. Beide Teams weisen sichtbar noch keine Minuspunkte auf, die Gastgeber blicken auf bereits fünf Siege, die Gäste auf keinen. Bereits in der abgebrochenen Vorsaison spielten die beiden samstäglichen Kontrahenten vorne mit. Im Vergleich der Paarkreuze schenken sich die Teams wenig. hpw