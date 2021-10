Hainstadt favorisiert

In der Tischtennis-Bezirksliga Ost der Herren finden am Wochenende drei Spiele statt, die allesamt Auswirkungen auf das Tabellenbild in der vorderen Tabellenhälfte haben. Spitzenreiter Spvgg Hainstadt kann seine führende Position gegen den BJC Buchen II wohl noch ausbauen. Im sportlichen Duell der beiden direkten Verfolger treffen TTC Limbach und TSV Tauberbischofsheim aufeinander. Von dem Resultat dieser Partie könnte der FC Külsheim II tabellenmäßig profitieren, einen Sieg gegen die SG Höpfingen/Walldürn vorausgesetzt.

FC Külsheim II – SG Höpfingen/Walldürn (Freitag, 20.15 Uhr). Der FC Külsheim II (4:2) hat am heutigen Freitag die SG Höpfingen/Walldürn (1:7) zu Gast. Während die Brunnenstädter ihre bisherigen Möglichkeiten voll haben ausschöpfen können, haben die Gäste dies wegen ihrer per-sonellen Situation dies bisher noch nicht tun können. Gemäß der Vergleichsmöglichkeiten eröffnen-den Q-TTR-Werte gehen die Gastgeber als Favoriten in diese Begegnung.

TTC Limbach – TSV Tauberbischofsheim (Samstag, 18 Uhr). In der Partie des TTC Limbach (4:2) gegen den TSV Tauberbischofsheim (5:1) kommt es zu einem sportlichen Treffen zweier Tabellennachbarn im vorderen Drittel der Liga. Während man dies beim TSV vor der Saison natürlich hatte annehmen können, überrascht der TTC im bisherigen Verlauf der Saison positiv. Die Gäste sind also sicherlich gewarnt bei dem Vorhaben, Spitzenreiter Spvgg Hainstadt auf den Fersen bleiben zu wollen.

Spvgg Hainstadt – BJC Buchen II (Samstag, 18 Uhr). Besagter Tabellenführer Spvgg Hainstadt (10:0) trifft im Lokalderby auf den BJC Buchen II (2:6). Tabellen- und momentane Personalsituation, Q-TTR-Werte sowie besonders die Art und Weise, mit der die Hainstadter „Erste“ bisher durch die Saison marschiert ist, machen die Gastgeber zum Favoriten. hpw

