Gremminger war in Topform

Nico Gremminger von der Spvgg Hainstadt wurde Sieger bei der Tischtennis-Verbandsrangliste der Schüler/Jugend in der Altersklasse U15 in Wiesloch.

Zunächst wurde in einer 8-er- Gruppe jeder gegen jeden gespielt, hier gewann er jedes Spiel souverän und zog in die Endrunde der besten vier Spieler ein. Dort stellte er wieder sein ganzes Können unter Beweis und gewann wiederum alle Spiele, was am Ende den ersten Platz der Verbandsrangliste bedeutete. Nico hat sich jetzt für die baden-württembergische Rangliste qualifiziert.