Gleich doppelt gefordert

Für den SV Niklashausen geht es wieder einmal an einem Doppelspieltag in der Tischtennis-Oberliga um wichtige Punkte gegen den Abstieg. Am vergangenen Wochenende spielte sich in der „Pfeiferhalle“ für Spieler und Fans ein wahrer Krimi ab, als man gegen den SSC Staig zunächst 4:2 in Führung ging, dann mit 4:5 in Rückstand geriet und sich am Ende doch einen Punkt sicherte.

Nun zum kommenden Wochenende: Zunächst trifft man am Samstag, um 19 Uhr vor heimischer Kulisse, auf den Tabellenzehnten TTC Bietigheim-Bissingen II, der in der Rückrunde stark aufspielt und nach punktloser Vorrunde in der Rückrunde eine starke Bilanz von 10:6 Punkten aufweist. Es ist also wieder eine starke Leistung gefragt, um noch den einen oder gar zwei Punkte gegen den Abstieg einzusammeln. Mit den lautstarken Fans im Rücken wird man alles daran setzen, die starke Leistung aus der Vorwoche gegen Staig zu wiederholen. Für Zuschauer öffnet die Halle um 18 Uhr.

Nach kurzer Regeneration trifft man am Sonntag, 13 Uhr, auswärts auf den Tabellendritten, FTV Freiburg. In diesem Spiel ist der SV Niklashausen in der Außenseiterrolle. Teamchef Bastian Kohl hofft in beiden Pflichtspielen, mit Malcherek, Nogami, Bereziuk und Fiederling, wieder mit der stärksten Aufstellung aufschlagen zu können. roso