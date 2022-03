Gissigheim zieht einsam seine Runden

Auf der Ebene des Tischtennisbezirks Tauberbischofsheim verstärkt sich der Spielbetrieb in der An-fangsphase der Rückrunde zusehends.

In der Kreisliga blieb der FC Gissigheim (9:4 gegen den TSV Schweigern) weiter verlustpunktfrei. In der Kreisklasse B fochten der TTC Bobstadt II und der SV Dertingen II in einem Spiel die beiden zuvor verlustpunktfreien Spitzenteams aus, wer zum Abschluss der Vorrunde ganz vorne steht. Die Gäste gewannen knapp mit 9:7.

Kreisliga Tauberbischofsheim

Tobias Hauck (FC Hundheim-Steinbach) agiert für seine Mannschaft im mittleren Paarkreuz der Kreisliga. © Hans-Peter Wagner

Hundheim-Steinbach – Tauberbischofsheim II 6:9

FC Hundheim-Steinbach: (Einzel) Alexander Münkel, Marcel Münkel, Tobias Hauck, Bischof, Bert-hold Hauck, Tittel, (Doppel) A. Münke/ M. Münkel, T. Hauck/Tittel, Bischof /B. Hauck.

TSV Tauberbischofsheim II: (Einzel) Spang, Fröhlich, Müller, Sieron, Hörner, Barthel, (Doppel) Müller / Hörner, Spang / Fröhlich, Sieron/ Barthel.

Spielverlauf: 1:0 A. Münkel / M. Münkel, 1:1 Müller / Hörner, 2:1 - 4:1 Bischof/B. Hauck, A. Münkel, M. Münkel, 4:2 - 4:5 Sieron, Müller, Barthel, Hörner, 5:5 - 6:5 A. Münkel, M. Münkel, 6:6 - 6:9 Müller, Sieron, Hörner, Barthel.

Für den TSV Tauberbischofsheim II ging es beim Gastspiel beim FC Hundheim-Steinbach darum, die gute Position im vorderen Tabellendrittel zu untermauern.

Den weitaus besseren Start allerdings hatten die Gastgeber, welche eine 2:1-Führung aus den Eingangsdoppeln durch ihr Spitzenpaarkreuz auf 4:1 ausbauten.

Der TSV drehte das Match durch die erfolgreich agierenden Akteure aus dem mittleren und aus dem dritten Paarkreuz.

Die Gastgeber gingen durch ihre Topleute A. Münkel und M. Münkel beim 6:5 nochmals in Front, dann aber vollendeten die Gäste zum letztendlichen 9:6-Sieg für den TSV.

Gissigheim – Schweigern 9:4

FC Gissigheim: (Einzel) Hetzler, Stahl, Bundschuh, Veith, Ullrich, Rogler, (Doppel) Hetzler/Rogler, Stahl/Ullrich, Bundschuh/Veith.

TSV Schweigern: (Einzel) Mike Riegler, Swen Riegler, Meder, Fähr, König, Ruck, (Doppel) M. Riegler / S. Riegler, Meder/Ruck, Fähr/König.

Spielverlauf: 1:0 Hetzler / Rogler, 1:1 M. Riegler / S. Riegler, 2:1 - 3:1 Bundschuh/Veith, Hetzler, 3:2 M. Riegler, 4:2 - 7:2 Bundschuh, Veith, Ullrich, Rogler, 7:3 - 7:4 M. Riegler, S. Riegler, 8:4 - 9:4 Bundschuh, Veith.

Dörlesb./Nassig II – Oberlauda 9:4

SG Dörlesberg/Nassig II: (Einzel) Friedlein, Nätscher, Leisering, Alletzhäusser, Hergenhan, Geißler, (Doppel) Friedlein/Nätscher, Leisering/Hergenhan, Alletzhäusser/Geißler.

TTV Oberlauda: (Einzel) Fading, Obrecht, Dorstewitz, Vincent Stolze, Appel, Justus Stolze, (Doppel) Obrecht/Dorstewitz, Fading/Appel, V. Stolze/J. Stolze.

Spielverlauf: 0:1 Fading / Appel, 1:1 - 3:1 Leisering/Hergenhan, Alletzhäusser/Geißler, Friedlein, 3:2 Fading, 4:2 - 7:2 Leisering, Alletzhäusser, Hergenhan, Geißler, 7:3 - 7:4 Fading, Obrecht, 8:4 - 9:4 Leisering, Alletzhäusser.

Kreisklasse A

TSV Tauberbischofsheim III – DJK Unterbalbach 4:9

TSV Tauberbischofsheim III: (Einzel) Röder, Arnold, Henninger, Buchholz, Adam, Gruber, (Doppel) Arnold/Henninger, Röder/Gruber, Buchholz/Adam.

DJK Unterbalbach: (Einzel) Michael Broens, Schulte, Bamberger, Maier, Ziegler, Franz Broens, (Doppel) Schulte/Bamberger, M. Broens/F. Broens, Maier/Ziegler.

Spielverlauf: 1:0 Arnold/Henninger, 1:1 - 1:2 Schulte/Bamberger, Maier / Ziegler, 2:2 - 3:2 Röder, Arnold, 3:3 - 3:8 Maier, Bamberger, F. Broens, Ziegler, M. Broens, Schulte, 4:8 Henninger, 4:9 Maier.

Die DJK Unterbalbach punktete am Wochenende gleich zweimal doppelt. Nach dem Heimsieg gegen den FC Wertheim-Eichel blieb das Team aus Unterbalbach auch beim TSV Tauberbischofsheim III erfolgreich. Die Gastgeber lagen bis zum 3:2 vorne. Danach jedoch übernahm die DJK das Ruder, alle Mannen trugen ihren Teil bei zum letztlich deutlichen 9:4-Auswärtssieg in der Kreisstadt.

Unterbalbach – FC Wertheim-Eichel 9:3

DJK Unterbalbach: (Einzel) Broens, Schulte, Bamberger, Maier, Ziegler, Weiland, (Doppel) Schulte/Bamberger, Broens/Ziegler, Maier/Weiland .

FC Wertheim-Eichel: (Einzel) Matejka, Dill, Schmitt, Gruber, Merkert, (Doppel) Matejka/Schmitt, Gruber/Merkert.

Spielverlauf: 1:0 - 4:0 Schulte / Bamberger, Broens/Ziegler, Maier/Weiland, Broens, 4:1 Matejka, 5:1 Bamberger, 5:2 Schmitt, 6:2 Ziegler, 6:3 Merkert, 7:3 - 9:3 Broens, Schulte, Bamberger.

Oberschüpf – Gerchsheim 9:2

TTC Oberschüpf: (Einzel) Schrickel, Henninger, Holzer, Weiland, Pers, Meder, (Doppel) Henninger/Pers, Schrickel/Meder, Holzer/Weiland.

TSV Gerchsheim: (Einzel) Arnold Seubert, Wagner, Matthias Seubert, Michel, Szeitszam, Blaschke, (Doppel) A. Seubert/Michel, Wagner/Szeitszam, M. Seubert/Blaschke.

Spielverlauf: 1:0 Henninger/Pers, 1:1 A. Seubert/Michel, 2:1 - 8:1 Holzer/Weiland, Schrickel, Henninger, Holzer, Weiland, Pers, Meder, 8:2 A. Seubert, 9:2 Henninger.

Kreisklasse B

TTC Bobstadt II – SV Dertingen II 7:9

Spielverlauf: 1:0 Eibeler/Quenzer, 1:1 Dinkel/Scheckenbach, 2:1 Throm/Behringer, 2:2 - 2:3 Seubert, Dinkel, 3:3 Behringer, 3:4 Scheckenbach, 4:4 - 5:4 Eibeler, Quenzer, 5:5 - 5:6 Dinkel, Seubert, 6:6 Behringer, 6:7 - 6:8 Schulz, Diehm, 7:8 Quenzer, 7:9 Dinkel/Scheckenbach.

Kreisklasse C

FC Gissigheim III - TTV Oberlauda II 3:6

Spielverlauf: 1:0 Noll/Achstetter, 1:1 V. Stolze/J. Stolze, 2:1 Noll, 2:2 V. Stolze, 3:2 Dosch, 3:3 - 3:6 J. Stolze, V. Stolze, Appel, J. Stolze.

TTC Großrinderfeld II - TSV Tauberbischofsheim IV 2:6

Spielverlauf: 1:0 Ojeleye/Schörösch, 1:1 - 1:5 Adam/Craciunescu, Gruber, Adam, Schellinger, Craciunescu, 2:5 Ojeleye, 2:6 Gruber. hpw