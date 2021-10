Gissigheim neuer Tabellenführer

Die Spielklassen auf der Ebene des Tischtennisbezirks Tauberbischofsheim zeigten trotz überschaubarem Spielprogramm mehrere knappe Ergebnisse. So siegte die SG Dörlesberg/Nassig II in der Kreisliga mit 9:6 beim TTV Oberlauda, mit dem gleichen Ergebnis der TSV Assamstadt II bei der DJK Unterbalbach, in der Kreisklasse C der TTC Großrinderfeld II gegen den TTV Oberlauda II mit 6:4. In der Kreisliga heißt der neue Tabellenführer FC Gissigheim (9:4-Sieg beim TSV Schweigern, in der Kreisklasse A bleibt der TTC Oberschüpf ganz vorne (9:1 über FC Wertheim-Eichel).

Kreisliga TBB

TSV Schweigern – FC Gissigheim 4:9

Schweigern: (Einzel) Mike Riegler, Swen Riegler, Meder, Fähr, König, Weber, (Doppel) M. Riegler / S. Riegler, Meder / Weber, Fähr / König

Gissigheim: (Einzel) Hetzler, Stahl, Bundschuh, Veith, Ullrich, Rogler, (Doppel) Hetzler / Rogler, Stahl / Ullrich, Bundschuh / Veith

Spielverlauf: 1:0 M. Riegler / S. Riegler, 1:1 - 1:2 Hetzler / Rogler, Bundschuh / Veith, 2:2 M. Riegler, 2:3 - 2:7 Hetzler, Veith, Bundschuh, Rogler, Ullrich, 3:7 - 4:7 M. Riegler, S. Riegler, 4:8 - 4:9 Bundschuh, Veith

Der neue Tabellenführer FC Gissigheim erwies sich beim Gastspiel in Schweigern als das insgesamt stärkere Team, gewann drei der vier Fünfsatz-Spiele und schließlich sicher mit 9:4. Nach den Ein-gangsdoppeln lagen die Gäste 2:1 in Führung. Schweigerns Spitzenmann Mike Riegler egalisierte. Danach setzten sich die Gäste mit fünf Einzelsiegen am Stück deutlich zum eigenen 7:2 ab. Dabei ob-siegten nacheinander Hetzler, Veith, Bundschuh, Rogler und Ullrich. Die Gastgeber verkürzten durch die beiden Herren Riegler nochmals auf 4:7. Schließlich machte das mittlere Paarkreuz der Gissig-heimer mit Bundschuh und Veith den redensartlichen Sack für ihre Farben zu.

TTV Oberlauda – SG Dörlesberg/Nassig II 6:9

Oberlauda: (Einzel) Fading, Balbach, Fischer, Stolze, Dorstewitz, Bader, Doppel) Fading / Balbach, Fischer / Stolze, Dorstewitz / Bader

Dörlesberg/Nassig II: (Einzel) Betzel, Eirich, Friedlein, Leisering, Alletzhäusser, Lang, (Doppel) Betzel / Eirich, Friedlein / Leisering, Alletzhäusser / Lang

Spielverlauf: 1:0 Fading / Balbach, 1:1 - 1:2 Betzel / Eirich, Alletzhäusser / Lang, 2:2 Fading, 2:3 - 2:4 Betzel, Lei-sering, 3:4 Stolze, 3:5 - 3:6 Lang, Alletzhäusser, 4:6 - 5:6 Fading, Balbach, 5:7 Friedlein, 6:7 Stolze, 6:8 - 6:9 Alletzhäusser, Lang

Kreisklasse A

DJK Unterbalbach – TSV Assamstadt II 6:9

Unterbalbach: (Einzel) Bamberger, Schulte, Michael Broens, Maier, Ziegler, Franz Broens, (Dop-pel) Bamberger / Schulte, M. Broens / F. Broens, Maier / Ziegler

Assamstadt II: (Einzel) Geißler, Hügel, Borck, Imhof, Frank, Wachter, (Doppel) Geißler / Hügel, Borck / Imhof, Frank / Wachter

Spielverlauf: 1:0 - 3:0 Bamberger / Schulte, M. Broens / F. Broens, Maier / Ziegler, 3:1 - 3:2 Hügel, Geißler, 4:2 M. Broens, 4:3 - 4:4 Borck, Wachter, 5:4 F. Broens, 5:5 - 5:6 Geißler, Hügel, 6:6 M. Broens, 6:7 - 6:9 Imhof, Frank, Wachter

Die Begegnung zwischen der DJK Unterbalbach und dem TSV Assamstadt II wies unterschiedliche Phasen auf. Die Gastgeber glänzten in den Doppeln, gewannen derer zwei im Entscheidungssatz und lagen zu Beginn mit 3:0 vorne. Im ersten Einzeldurchgang holten die Gäste vier der möglichen sechs Punkte und zwar durch Hügel, Geißler, Borck und Wachter, für die DJK punkteten M. Broens und F. Broens zur zwischenzeitlichen 5:4-Führung der Unterbalbacher. Auch im zweiten Einzeldurchgang agierten die Assamstadter erfolgreicher und ließen der DJK nur den zweiten Sieg von M. Broens. TSV-Zähler trugen derweil Geißler, Hügel, Imhof, Frank und Wachter zum 9:6-Gästesieg bei.

TTC Oberschüpf – FC Wertheim-Eichel 9:1

Oberschüpf: (Einzel) Henninger, Schrickel, Holzer, Weiland, Pers, Meder, (Doppel) Schrickel / Holzer, Henninger / Pers, Weiland / Meder

Eichel: (Einzel) Matejka, Balogh, Dill, Gruber, Song, Wognitsch, (Doppel) Matejka / Song, Balogh / Dill, Gruber / Wognitsch

Spielverlauf: 1:0 - 8:0 Schrickel / Holzer, Henninger / Pers, Weiland / Meder, Henninger, Schrickel, Holzer, Weiland, Pers, 8:1 Song, 9:1 Henninger

TSV Tauberbischofsheim III – FC Wertheim-Eichel 9:5

Tauberbischofsheim III: (Einzel) Röder, Wolny, Scherer, Henninger, Buchholz, Adam, (Doppel) Henninger / Buchholz, Wolny / Scherer, Röder / Adam

Eichel: (Einzel) Matejka, Röhrig, Dill, Gruber, Wognitsch, (Doppel) Matejka / Röhrig, Dill / Gruber

Spielverlauf: 1:0 Henninger / Buchholz, 1:1 Matejka / Röhrig, 2:1 Röder / Adam, 2:2 Matejka, 3:2 - 7:2 Wolny, Scherer, Henninger, Buchholz, Adam, 7:3 - 7:5 Matejka, Röhrig, Dill, 8:5 - 9:5 Henninger, Buchholz

Kreisklasse C

Großrinderf. II – Oberlauda II 6:4

Spielverlauf: 1:0 Ojeleye / Schörösch, 1:1 - 1:2 Vincent Stolze / Justus Stolze, Obrecht, 2;2 - 3:2 Ojeleye, Schörösch, 3:3 - 3:4 J. Stolze, V. Stolze, 4:4 - 6:4 Ojeleye, Schörösch, Weimert