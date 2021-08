Gemeinsam agierte die LG stark

Gemeinsam ist man stark. Dies beweist die LG Hohenlohe mit dem zweiten Platz nach Teilnehmern an der Track-Speed-Challenge des Württembergischen Leichtathletikverbandes. Mit Nelly Breunig (W13) und Ines Hofmann (AK10), die sich gegen alle Jungs durchsetzte, stellte man zwei Siegerinnen.

840 Teilnehmer aus 38 Vereinen nutzten die Track-Speed-Challenge als Trainingswettbewerb, um sich nach langer Pause mit wettkampfnahen Testdisziplinen für die anstehenden Wettkämpfe in Schuss zu bringen. Schnelle Beschleunigung, hohe fliegende Geschwindigkeit, Sprung- und Schnellkraft war gefordert.

Für die Klassen U14 bis U20 gab es Läufe über 30 Meter und 60 Meter, den 5-er Sprunglauf, Standweitsprung und Kugelschocken. Hier nach Geschlechter getrennt gewertet.

In den Altersklassen der Jahrgänge 2010 bis 2014 wurden männliche und weibliche Athleten „gemischt“ gewertet und hatten folgende Disziplinen: Sprints über 20 und 40 Meter, Standweitsprung und Medizinballstoßen.

LG mit 84 Teilnehmenden

Aus Igersheim und Niederstetten nahmen für die LG insgesamt 84 Athleten teil, damit war man hinter den Stuttgarter Kickers, die 135 Athleten an den Start brachten, der zweitstärkste Verein. Wie die Stuttgarter Kickers verbuchte die LG zwei Siege und hatte insgesamt 15 Platzierungen unter den Top-10 bei Teilnehmerfeldern, die in vielen Klassen bei über 100 Athleten lagen.

Ines Hofmann in der AK10 (Jahrgang 2011) überzeugte in den Sprints. Über 20 Meter betrug ihre Zeit 3,3 Sekunden und die 40 Meter lief sie in 6,2 Sekunden und war ebenfalls im Standweitsprung mit 1,92 Meter stark. In diesen drei Disziplinen war sie die Beste dieser Klasse. Beim Ballstoßen mit 5,75 Meter lag sie im Mittelfeld. Mit diesen erzielten Punkten gewann Ines Hofmann die Wertung unter 110 Teilnehmern.

In der Klasse wU14 waren ebenfalls weit über 100 Teilnehmer am Start. Hier hatte Nelly Breunig die schnellste Zeit mit 8,2 Sekunden über die 60 Meter. Die 30 Meter lief sie in 8,2 Sekunden, im 5er Sprunglauf erreichte sie 11,43 Meter und beim Kugelschocken kam sie auf 9,53 Meter. Das ergab ebenfalls den ersten Platz.

In dieser Klasse kamen mit Blanka Herrmann und Lara Zehnder zwei weitere LG-Athleten unter die Top- 10. Sie belegten die Plätze sieben und acht,

In der AK8 (Jahrgang 2013) gelang es den LG- Athletenm sich gleich vier Mal in den Top-10 zu platzieren. Hier belegte Lenny Seifert den zweiten, Emma, Sackmann den dritten, Antonia Lanig den fünften und Bruno Heckmann den zehnten Platz.

Über 60 Teilnehmer beteiligten sich in der AK7. Hier belegte Egor Kerter den dritten Platz. Jonas Magdlung wurden Neunter. hl