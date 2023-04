Gelungener Test für die Runde

Nach drei Jahren Zwangspause wegen Corona fand wieder das Badische Ernst Fränznick Gedächtnisturnier für die Judo-Altersklassen U11 und U13 in Schwetzingen statt. Rund 200 Athleten aus 28 Vereinen nutzen dieses Turnier dazu, sich mit anderen Kampfsportlern vor der jeweiligen Meisterschaftsrunde im fairen Wettstreit zu messen. Seitens der Judo-Abteilung des TSV Tauberbischofsheim haben dies drei Aktive in der Altersklasse U11 und zwei in der Altersklasse U13 genutzt.

Am Vormittag startete zunächst die U11. Als erste an der Reihe war Ronja Giese in der Gewichtsklasse bis 22 Kilogramm. Sie erreichte ohne Probleme das Finale. Erst hier wurde ihre Siegesserie durch Emily Stucke vom JZ Sinzheim gestoppt. Für die junge TSVlerin war dies ihr erster Endkampf bei einem überregionalen Turnier und gleich holte sie die Silbermedaille. Auch Maxim Schmitt in der Gewichtsklasse bis 27 Kilogramm zeigte eine gute Leistung und holte am Ende die Bronzemedaille. Ebby Schilter in der Gewichtsklasse bis 42 Kilogramm war diesmal nicht zu bremsen. Ungefährdet erreichte sie das Finale und nun das große Ziel vor Augen den Turniersieg, dementsprechend ging sie in diesen Kampf. Gleich der erste Wurfangriff gegen Lilli Spleth vom JZ Sinzheim brachte ihr den Turniersieg.

Auch die beiden TSV-Teilnehmer in der Altersklasse U13 standen am späten Nachmittag ihren Vereinskameraden in nichts nach. Als Turniersieger ging Arthur Resch in der Gewichtsklasse über 55 Kilogramm von der Matte. Er setzte sich im Finale gegen Iven Orawetz vom JC Pforzheim mit einer Haltegrifftechnik erfolgreich durch. Sein Vereinskamerad Vinzent Mohr in der Gewichtsklasse bis 50 Kilogramm rundete den überaus erfolgreichen Tag mit der Silbermedaille ab. Er unterlag im Finale gegen Lennard Flick aus Speyer.

Für die fünf TSV-Nachwuchskämpfer war dies ein gelungener Auftakt vor der kommenden Meisterschaftsrunde. jotef