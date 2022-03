Ganz wichtiges Spiel für den TSV Assamstadt

In der Tischtennis-Bezirksliga Ost sind an einem kompletten Spieltag alle Mannschaften im Einsatz und gefordert. Drei Begegnungen sind am heutigen Freitag, ebenso viele am morgigen Samstag. Manche Begegnungen werden gewiss dadurch beeinflusst sein, wer in der momentanen (Corona)-Situation auf möglichst viele Stammkräfte zurückgreifen kann.

TSV Assamstadt – TTC Korb (Freitag, 25. März, 20 Uhr). Eine Partie der unteren Tabellenregionen führt den TSV Assamstadt (2:18) und den TTC Korb (4:14) zusammen. Ziel für beide Mannschaften ist, zumindest den Relegationsrang zu erreichen, welchen momentan die Mannen aus Korb innehaben. Die Gastgeber können, einen eigenen Sieg vorausgesetzt, ihre Kontrahenten nach Pluspunkten erreichen und das Ringen um den Klassenerhalt noch spannender machen.

SG Höpfingen/Walldürn – TTC Schefflenz (Freitag, 25. März, 20 Uhr). Der Tabellenvorletzte SG Höpfingen/Walldürn (3:17) trifft auf den Tabellenzweiten TTC Schefflenz (17:3). Die Gäste stehen derzeit sicher auf dem Relegationsplatz nach oben und wollen diese komfortable Position verteidigen. Die SG benötigt jeden Zähler, um im unteren Tabellendrittel voran zu kommen. Vor zwei Wochen, beim verspäteten Abschluss der Vorrunde, gewann der TTC klar mit 9:1.

FC Külsheim II – TV Eberbach (Freitag, 25. März, 20.30 Uhr). Beim Aufeinandertreffen des FC Küls-heim II (12:8) und dem TV Eberbach (10:10) treffen Tabellennachbarn aufeinander. Beide rangieren im Mittelfeld, jenseits des tabellarischen Gut und Böse. Sofern beide Teams einigermaßen in Bestbesetzung antreten können, dürfte sich eine ausgeglichene Partie entwickeln, ähnlich jener beim 8:8-Unentschieden vor zwei Wochen zum Ende der Vorrunde.

TSV Tauberbischofsheim – Spvgg Hainstadt (Samstag, 19. März, 17 Uhr). Der Knaller des Spielta-ges steigt in Tauberbischofsheim, wo der heimische TSV (13:7) als Tabellendritter den Spitzenreiter Spvgg Hainstadt (20:0) empfängt. Die Hainstadter agieren die bisherige Saison über derart überlegen, dass auch die kampfstarken Tauberaner keinen Stolperstein darstellen sollten. Zwei Wochenenden zurück siegten die morgigen Gäste mit 9:1.

TTC Schefflenz – TSV Assamstadt (Samstag, 19. März, 17.30 Uhr). Der TTC Schefflenz (17:3) und der TSV Assamstadt (2:18) treten am Samstag beide zum zweiten Male binnen 24 Stunden an die Platten. Die Gastgeber haben gemäß der Tabellenkonstellation den Part des Favoriten eindeutig inne und werden gleichzeitig ihre Chancen auf Rang zwei zu verteidigen wissen. Das Hinspiel endete mit einem 9:1 für den TTC.

TTC Limbach – BJC Buchen II (Samstag, 19. März, 18 Uhr). Zum zweiten Male binnen zweier Wochen begegnen sich der TTC Limbach (12:8) und der BJC Buchen II (5:13). Während sich die Limbacher im vorderen Mittelfeld tummeln, stehen die Buchener nur knapp vor den Abstiegsplätzen. Der BJC hat die schwierige Aufgabe vor sich, dem zuletzt erfolgreich agierenden TTC dringend benötigte Zähler abzuringen. Vor zwei Wochen siegten die jetzige Gastgeber mit 9:5. hpw