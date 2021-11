Ganz im Zeichen des Abstiegskampfes

In der Tischtennis-Bezirksklasse Tauberbischofsheim/Buchen stehen an diesem Wochenende nur zwei Begegnungen an.

SC Grünenwört – FC Hettingen (Freitag, 20 Uhr). In der Partie des SC Grünenwört (0:10) gegen den FC Hettingen (0:4) sind beide Mannschaften bestrebt, die ersten Zähler einzufahren. Von den Q-TTR-Werten her hat der FC die leicht besseren Karten.

FC Hettingen – TSV Oberwittstadt (Samstag, 18 Uhr). In seinem zweiten Spiel des Wochenendes empfängt der FC Hettingen das gleichfalls punktlose Team des TSV Oberwittstadt (0:10). Beide Kontrahenten benötigen angesichts der aktuellen Tabellensituation ganz dringend Punkte. Der Vergleich der Paarkreuze verheißt den Gastgebern größere Aussichten für einen Sieg. hpw