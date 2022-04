Für den TSV geht es um die letzte Chance

In der Tischtennis-Bezirksklasse TBB/BCH geht es in vorderster Region darum, ob der SV Seckach seine weiße Weste behält. Am anderen Ende der Tabelle können diverse Vorentscheidungen fallen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

ETSV Lauda – SC Grünenwört (Samstag, 23. April, 15 Uhr). Bei der Begegnung ETSV Lauda (15:11) gegen den SC Grünenwört (1:25) geht es um die Goldene Ananas. Die Gastgeber sind punktetechnisch zu weit weg von den Aufstiegsplätzen, für die Gäste sind Nichtabstiegsplätze nur noch theoretisch zu erreichen.

SV Seckach – SV Dertingen (Samstag, 23. April, 18 Uhr). Spitzenreiter SV Seckach (26:0) hat es an diesem Spieltag mit dem SV Dertingen zu tun (17:9). Die Seckacher haben noch keinen Punktverlust zu Buche stehen und spüren weiter Verfolger SV Niklashausen II im Nacken. Die Dertinger haben in der bisherigen Rückrunde prächtige 8:0 Punkte angehäuft und sich dadurch auf den dritten Platz vorgeschoben. In der Vorrunde gewann Seckach mit 9:6.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

SG Dörlesberg/Nassig – TSV Oberwittstadt (Samstag, 23. April, 18.30 Uhr). Die SG Dörlesberg/Nassig (10:16) trifft auf den TSV Oberwittstadt (3:23). Die SG ist im Verlauf der bisherigen Rückrunde von personellen Problemen gebeutelt und bewegt sich deshalb momentan in Richtung Abstiegszone. Der TSV hat hier die wohl letzte Chance, die Saison noch retten zu können. In der ersten Hälfte der Saison lag die SG mit 9:2 vorne.

FC Hettingen – Spvgg Hainstadt II (Sonntag, 24. April, 10 Uhr). In einem Lokalderby begegnen sich der FC Hettingen (11:15) und die Spvgg II (15:11). Die beiden Tabellennachbarn liegen vier Zähler auseinander und starten in das Match mit unterschiedlichen Voraussetzungen. Die Gastgeber benötigen noch den einen oder anderen Punkt, um der Abstiegszone „Adieu“ sagen zu können, die Gäste liegen tabellarisch jenseits von Gut und Böse. hpw