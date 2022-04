FCK wohl chancenlos

Der FC Külsheim I (4:28) sind in der Tischtennis-Verbandsklasse Nord am Samstag ab 18 Uhr Gast beim Tabellendritten TTG Oftersheim I (25:9). Die tabellarischen Unterschiede beider Mannschaften sind eklatant. Die Brunnenstädter sind inzwischen definitiv abgestiegen, die Oftersheim haben noch eine vage Chance, Rang zwei zu erreichen, was wiederum mit dem Anrecht auf die Relegationsspiele zur Verbandsliga verbunden ist. Die Brunnenstädter werden, egal wie die Aufstellung im Zeichen vorhandener Personalprobleme aussehen kann, ihren Spaß am Tischtennis leben. Mit einer Chance auf einen Punktgewinn wird allgemein nicht gerechnet. hpw

