FC Külsheim nur Außenseiter

Der FC Külsheim ist in der Tischtennis-Verbandsklasse Nord erneut auf Reisen. Dieses Mal geht es für die Brunnenstädter (0:16 Punkte) zur DJK St. Pius (12:4) in den Großraum Mannheim, Beginn der Partie ist am Samstag um 18.30 Uhr. Die Gastgeber haben bisher lediglich beim immer noch verlustpunktfreien Tabellenführer TSV Buchen verloren und halten losen Kontakt zur Tabellenspitze. Die Gäste aus Külsheim weisen auf der Habenseite noch keinen Eintrag auf, müssen sich zudem mit personellen Problemen herum schlagen und nehmen folglich eine klare Außenseiterrolle ein. Dennoch werden die Külsheimer Mannen hoffentlich spannende Begegnungen genießen. hpw

