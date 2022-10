FC Külsheim ist doppelt gefordert

Fünf Spiele stehen am Wochenende in der Tischtennnis-Bezirksliga Ost auf dem Programm, wobei die Partien SG Höpfingen/ Walldürn gegen FC Lohrbach II, SV Niklashausen II gegen TTC Neckergerach/Guttenbach und FC Külsheim gegen TTC Korb bereits am gestrigen Freitag stattgefunden haben.

TTC Limbach – SV Adelsheim II (Samstag,, 18 Uhr). Hier stehen sich zwei derzeit punktgleiche Mannschaften (Jeweils 2:4) gegenüber. Der TTC hat bisher gegen die beiden vermeintlichen Spitzenteams verloren und danach gepunktet. Das Aufstiegsteam vom SV ist weiterhin dabei, sich in dieser Klasse zurechtzufinden. Sollten beide Mannschaften komplett antreten können, so sind die Gastgeber favorisiert.

TV Eberbach – FC Külsheim (Samstag, 18 Uhr). Die Gastgeber (2:2) traten zuletzt mit mehrfachem Ersatz an. Sollte der TV die Lücken schließen in Bestbesetzung antreten können, so steht den Gästen ein heißer Tanz bevor. Die Gäste (4:0) indes wollen sich in den vorderen Regionen der Tabelle festsetzen. hpw