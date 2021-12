FC Külsheim geht wieder auf Reisen

Die erste Tischtennismannschaft des FC Külsheim geht am mogigen Samstag zum vierten Mal in Folge auf Reisen, dieses Mal in den Tischtennisbezirk Mosbach. Dort treffen der heimische TTC Neckergerach/Guttenbach (1:17) und der FC Külsheim I (0:18) aufeinander, Spielbeginn ist um 18.45 Uhr.

Beide noch sieglos

Beide Mannschaften sind vor dem letzten Spieltag der Vorrunde jeweils noch ohne Sieg, die Gastgeber haben seit einer Woche zumindest ein Unentschieden auf der Habenseite. Ob sich für die Gastgeber oder für die Gäste hier etwas zum Besseren wendet, hängt auch davon ab, wie diverse Aufstellungssorgen bewältigt werden können. Da ist für die Brunnenstädter momentan noch ziemlich viel Potenzial. hpw