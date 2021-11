FC Gissigheim weiterhin ungeschlagen und festigt so seine Position

In der Tischtennis-Kreisliga Tauberbischofsheim festigte der FC Gissigheim seine Spitzenposition durch ein ungefährdetes 9:3 über die SG Dörlesberg/Nassig II. Der TTC Bobstadt rückt durch ein 9:2 gegen den TTV Oberlauda in der Tabelle vor, ist minuszählergleich mit den Verfolgern des Tabellenführers. In der Kreisklasse A siegte der TTC Oberschüpf im Spitzenspiel mit 9:4 beim TSV Assamstadt II und hat dadurch bereits drei Minuspunkte Vorsprung vor dem Feld. In der Kreisklasse B ist der TTC Bobstadt II durch ein 9:7 bei der eigenen „Dritten“ nun punktgleich mit dem SV Dertingen II an der Tabellenspitze.

Kreisliga Tauberbischofsheim

TTC Bobstadt – TTV Oberlauda 9:2

Bobstadt: (Einzel) Seeberger, Behringer, Scherer, Beier, Müller, Throm, (Doppel) Seeberger/Behringer, Scherer/Müller, Beier/Throm.

Oberlauda: (Einzel) Fading, Balbach, Th. Stolze, V. Stolze, Appel, Wildner, (Doppel) Fading / Balbach, T. Stolze/Wildner, V. Stolze/Appel.

Spielverlauf: 1:0 Seeberger/Behringer, 1:1 Fading/Balbach, 2:1 bis 5:1 Beier/Throm, Seeberger, Behringer, Scherer, 5:2 T. Stolze, 6:2 bis 9:2 Müller, Throm, Seeberger, Behringer.

FC Gissigheim – SG Dörlesberg/Nassig II 9:3

Gissigheim: (Einzel) Stahl, Bundschuh, Veith, Ullrich, Rogler, Podetz, (Doppel) Bundschuh/Veith, Stahl/Ullrich, Rogler/Podetz.

Dörlesberg/Nassig II: (Einzel) Eirich, Friedlein, Leisering, Alletzhäusser, Lang, Anderlik, (Doppel) Eirich / Friedlein, Leisering / Alletzhäusser, Lang / Anderlik.

Spielverlauf: 1:0 und 2:0 Bundschuh/Veith, Stahl/Ullrich, 2:1 Lang/Anderlik, 3:1 bis 7:1 Stahl, Bundschuh, Veith, Ullrich, Rogler, 7:2 und 7:3 Lang, Eirich, 8:3 und 9:3 Bundschuh, Veith .

Kreisklasse A TBB

TSV Assamstadt II – TTC Oberschüpf 4:9

Assamstadt II: (Einzel) Stumpf, Geißler, Hügel, Borck, Imhof, Wachter, (Doppel) Stumpf/Geißler, Hügel/Imhof, Borck/Wachter.

Oberschüpf: (Einzel) Henninger, Schrickel, S. Weiland, G. Weiland, Pers, Meder, (Doppel) Schrickel/S. Weiland, Henninger/Pers, G. Weiland/Meder.

Spielverlauf: 0:1 Henninger/Pers, 1:1 und 2:1 Hügel/Imhof, Borck/Wachter, 2:2 Schrickel, 3:2 Geißler, 3:3 bis 3:4 G. Weiland, S. Weiland, 4:4 Imhof, 4:5 bis 4:9 Pers, Henninger, Schrickel, S. Weiland, G. Weiland.

Die beiden bis dahin ungeschlagenen Teams des TSV Assamstadt II und des TTC Oberschüpf trafen aufeinander. Beide Spitzendoppel unterlagen ihren sportlichen Kontrahenten, die Gastgeber punkteten durch Borck / Wachter zum 2:1. Im Spitzenpaarkreuz gewann die beiden „Zweier“ Schrickel (TTC) und Geißler (TSV). Im mittleren Paarkreuz erwiesen sich die Gäste als stärker, G. Weiland in vier Sätzen und S. Weiland (3:2 über Borck) brachten den TTC in Front. Im dritten Paarkreuz teilte man sich wieder die Zähler, die Sieger hießen Imhof (TSV) und Pers (TTC). Nach dem Fünfsatzsieg von Henninger (TTC) im Duell der Spitzenspieler gegen Stumpf war die Richtung vorgegeben. Die Oberschüpfer Schrickel (mit 3:1) sowie S. Weiland und G. Weiland in jeweils drei Sätzen vollendeten den TTC-Auswärtserfolg von 9:4.

TSV Gerchsheim – FC Gissigheim II 8:8

Gerchsheim: (Einzel) A. Seubert, Wagner, M. Seubert, Michel, Albert, Szeitszam, (Doppel) A. Seubert/Michel, Wagner/Szeitszam, M. Seubert/Albert.

Gissigheim II: (Einzel) Weirich, P. Häfner, J. Häfner, Hartmann, Bundschuh, Noll, (Doppel) Weirich/Bundschuh, P. Häfner/J. Häfner, Hartmann/Noll.

Spielverlauf: 0:1 bis 0:2 P. Häfner/J. Häfner, Weirich/Bundschuh, 1:2 bis 5:2 M. Seubert/Albert, A. Seubert, Wagner, M. Seubert, Michel, 5:3 bis 5:8 Noll, Bundschuh, Weirich, P. Häfner, J. Häfner, Hartmann, 6:8 bis 8:8 Albert, Szeitszam, A. Seubert/Michel.

Kreisklasse B TBB

TTC Bobstadt III – TTC Bobstadt II 7:9

Spielverlauf: 0:1 Throm/Bernd Behringer, 1:1 bis 3:1 J. Wenzel / Göller, E. Quenzer/Seeberger, Kappes, 3:2 und 3:3 Throm, Berthold Behringer, 4:3 M. Wenzel, 4:4 bis 4:6 Gerner-Göller, J. Quenzer, Throm, 5:6 J. Wenzel, 5:7 Eibeler, 6:7 M. Wenzel, 6:8 J. Quenzer, 7:8 Seeberger, 7:9 Eibeler/J. Quenzer

SV Schönfeld – TSV Assamstadt III 9:1

Spielverlauf: 1:0 bis 4:0 Meißner/J. Kraft, M. Kraft/Hüll, Schlereth/Hofmann, Meißner, 4:1 Hügel, 5:1 bis 9:1 M. Kraft, Hüll, Schlereth, Hofmann, Meißner. hpw