Es geht vor allem um Absicherung nach hinten

Der Spielbetrieb in der Tischtennis-Bezirksliga Ost befindet sich in der Mitte der Rückrunde und rüstet zum Endspurt der aktuellen Saison. Am Wochenende sind vier Spiele angesetzt.

FC Külsheim II – TTC Neckargerach/Guttenbach. (Freitag, 17. März, 20.15 Uhr). Am Freitag bereits trifft der FC Külsheim II (12:14) auf den TTC Neckargerach/Guttenbach (13:13). Beide Teams rangieren im Mittelfeld der Tabelle, sind weit weg von etwaigen Aufstiegsplätzen. Die letzte Sicherheit in Sachen Klassenerhalt jedoch ist noch nicht gewonnen, die sportlichen Kontrahenten brauchen somit jeden Zähler. In der Vorrunde gab es ein 9:2 für den nunmehrigen Gast.

TV Eberbach – SV Adelsheim II (Samstag, 18. März, 18 Uhr). In der Begegnung TV Eberbach (14:12) gegen SV Adelsheim II (7:21) trifft der Gastgeber als „Spitzenreiter des Mittelfeldes“ auf die Gäste, die derzeit auf einem Abstiegsplatz liegen. Dass die Adelsheimer im Ringen um den Klassenerhalt jeden Zähler benötigen, macht deren Aufgabe bei den spielstarken Eberbachern nicht leichter. In der Hinrunde gab es einen knappen 9:7-Sieg für den TV Eberbach.

TTC Limbach – TTC Korb. (Samstag, 18. März, 18 Uhr). Mit dem TTC Limbach (14:14) und dem TTC Korb (12:12) treffen zwei Mannschaften mit ausgeglichenem Punktekonto aufeinander, welche sich folglich im Mittelfeld der Bezirksliga Ost tummeln. Der Tipp auf einen knappen Ausgang der Partie liegt folglich nahe. In der Hinrunde nahm der TTC Limbach bei einem 9:2 beide Zähler mit nach Hause.

FC Külsheim II – TTC Korb. (Sonntag, 19. März, 11 Uhr). Sowohl der FC Külsheim II (12:14) als auch der TTC Korb (12:12) sind am Wochenende doppelt gefordert. Für beide Mannschaften gilt, den Abstand zur gefährdeten Zone so groß genug bleiben zu lassen, um die Gefahr eines Abrutschens in Richtung Tabellenende zu vermeiden. In der Vorrunde siegte die Külsheimer „Zweite“ mit 9:5.