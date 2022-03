Es geht nur noch um den Spaß

Die erste Tischtennis-Mannschaft des FC Külsheim (0:18) komplettiert am heutigen Samstag um 18.45 Uhr die unterbrochene Vorrunde der Saison 2021/2022. Die Brunnenstädter sind zu Gast beim Tabellennachbarn und ebenso abstiegsbedrohten TTC Neckargerach/Guttenbach (1:19).

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mannschaftsführer Holger Würzberger kommentiert die derzeitige spielerische Lage: „Nach der langen Corona-bedingten Saisonunterbrechung haben wir eigentlich nicht mehr damit gerechnet, dass die Rückrunde gespielt wird. Aufgrund unserer aktuellen Tabellensituation in der Verbandsklasse Nord (neun Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz) und des Wechsels unseres Spitzenspielers Henrico Matejka ist der Klassenerhalt in dieser wirklich sehr starken Klasse in weite Ferne gerückt. Daher möchten wir in der restlichen Saison locker aufspielen und einfach wieder Spaß am Wettkampfsport haben.“ hpw

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2