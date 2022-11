Erfolgreiche Ausbeute: 3 von 4

Die Tischtennis-Cracks des SV Niklashausen trafen zu Hause auf den TTV Ettlingen. Viele der Zuschauer waren auch gekommen, um den gebürtigen Laudaer Michael Frey in den Reihen der Gäste einmal wieder an der Platte sehen zu können. Im Laufe des Abends entwickelte sich ein brisantes Match, in dem man sich am Ende die Punkte teilen musste.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

1:1 nach den Doppeln

Los ging es mit den Eingangsdoppeln. Bis in den fünften Satz ging die Partie zwischen Nogami/Degen und Fürst/Frey, die die Hausherren letztendlich mit 3:2 für sich entschieden haben. Parallel dazu bekamen Malcherek/Bereziuk ihre Gegner Füllner/Schreck nicht richtig in den Griff und mussten eine glatte 0:3-Niederlage hinnehmen. So ging es ausgeglichen mit 1:1 in die erste Einzelrunde.

Hier musste zunächst Malcherek gegen Füllner ran. Obwohl er zunächst nicht richtig ins Spiel kam, gelang es dem Niklashäuser, seinen Gegenüber im entscheidenden fünften Satz in die Knie zu zwingen. Während dessen hatte Nogami gegen Fürst leichtes Spiel und schoss den Ettlinger regelrecht von der Platte, so dass man erstmals seit langer Zeit wieder mit zwei Punkten in Führung war. Unglücklich verlief dann für Bereziuk die Partie gegen Schreck, die der Gast letztlich im Entscheidungssatz gewann und somit einen Punkt auf der Ettlinger Habenseite verbuchte. Beim anschließenden 0:3 gegen Frey gelang Degen kaum Zählbares.

Zwischenzeitlich 5:3 vorne

So ging es beim Stand von 3:3 in die zweite Einzelrunde, die Niklashausens Spitzenspieler Malcherek gegen Fürst eröffnete. Der Taubertaler machte recht kurzen Prozess, und besiegte seinen Kontrahenten glatt in drei Sätzen. Etwas mehr Gegenwehr erfuhr im Anschluss Nogami gegen Füller, behauptete sich aber schließlich doch in drei umkämpften Sätzen und steuerte einen weiteren wichtigen Punkt bei. Somit stand es nun 5:3 bei. Danach zeigte der Ettlinger Frey seinem Kontrahenten Bereziuk, der angeschlagen ins Spiel gegangen war, deutlich dessen Grenzen auf, so dass es im finalen Einzel noch einmal um alles ging.

Am Ende ernüchternd war hierbei für Degen die knappe 2:3-Niederlage gegen Schreck, schließlich fehlte es ihm am Ende doch ein wenig an Konstanz, um diesem den Schneid abzukaufen. Somit trennte man sich mit einem leistungsgerechten Unentschieden, bei dem besondere das obere Paarkreuz um Malcherek und Nogami bei ihren Einzelsiegen brillierte.

Auswärts ein 9:1

Tags darauf musste konnte man auswärts bei Bietigheim-Bissingen II sein Können unter Beweis stellen. Hier düpierte man die Hausherren beim 9:1-Erfolg und entführte somit zwei weitere wichtige Zähler nach Hause ins Taubertal. bako