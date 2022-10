Am kommenden Wochenende steht für die Oberligamannschaft des SV Niklashausen endlich wieder ein Heimspiel auf dem Programm. So empfängt man am Samstag vor heimischer Kulisse die Gäste aus Freiburg, ehe man sich Sonntag auf den Weg nach Plüderhausen macht.

In beiden Spielen geht es gegen „machbare“ Gegner mit der Chance auf dringend benötigte Punkte. Dennoch durfte es gegen die Gäste aus dem Schwarzwald alles andere als leicht werden, die vor allem im hinteren Paarkreuz einiges aufzubieten haben und keinesfalls im vorderen unterschätzt werden dürfen. So können diese einige knappe Ergebnisse gegen starke Ligakonkurrenten vorweisen.

Piotr Bereziuk will mit dem SV Niklashausen punkten. © Kohl

Dennoch ist Teammanager Bastian Kohl zuversichtlich und hofft, in Bestbesetzung dem Gegner den Schneid abkaufen zu können. Bei dem einen oder anderen Trainingsabend wurde zuletzt noch am „Feinschliff“ gearbeitet; das alles natürlich in der Hoffnung, sich witer kontinuierlich zu verbessern.

In Plüderhausen geht es am Sonntag dann gegen eine bis dato unbekannte Mannschaft. Hier möchte man auch alles daran setzen, den ein oder anderen Zähler ins Taubertal zu entführen.

Daher freut man sich in Niklashausen auf einen weiteren packenden Tischtennisabend mit vielen Fans. Die bewirtete Pfeiferhalle öffnet am Samstag wie gewohnt ab 18 Uhr ihre Pforten, ehe das Spiel um 19 Uhr beginnt. Vorliegen wird dann endlich auch das Saisonheft mit vielen wichtigen Infos. bako