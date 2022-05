Einer spielte Bundesliga

Die Tischtennisspieler des Bezirks Hohenlohe treffen sich am Samstag, 28. Mai, zu ihren Pokalfinals in der Neuen Sporthalle in Creglingen. Nach zweijähriger Corona-Pause kann dieser Titel nun wieder ausgespielt werden. Die erstmals im Taubertal ausgetragene Veranstaltung sollte ursprünglich ein Beitrag zum 100-jährigen Vereinsjubiläum des FC Creglingen sein, fiel aber aufgrund der Pandemie 2020 und 2021 aus. Im dritten Versuch, haben alle Sportinteressierte von nah und fern die Chance, in Creglingen rasanten Tischtennissport aus dem Nordost-Württembergischen Bezirk live und kostenlos zu sehen.

Die acht Finals der Leistungsklassen werden parallel um 14 Uhr gestartet, wobei jedes an nur einer Platte ausgetragen wird. Jedes Match hat maximal sechs Einzel, die zwischen dem dritten und dem vierten von einem Doppel unterbrochen sind. Da mit dem vierten Punkt die Partie schon entschieden wäre, ist sie damit auch gleichzeitig beendet.

Das Hauptaugenmerk liegt auf den beiden höchsten Klassen – den Bezirkspokalen: Bei den Damen trifft hier Westgartshausen (Vierter der Verbandsliga) auf den TTC Gnadental II, der im Abschlussklassement der Landesliga ebenfalls den vierten Rang belegt. Bei den Herren stellt sich mit der Spvgg. Gröningen-Satteldorf die ranghöchste Mannschaft des Bezirks Hohenlohe (Vierter der Verbandsoberliga) in Creglingen vor. Deren Spitzenspieler Gabriel Stephan schlug in der Vergangenheit sogar schon in der Bundesliga für den TSV Gräfelfing auf. Dem Routinier stehen zwei aufstrebende Jungtalente zur Seite. Der zweite Finalist ist die Landesligamannschaft des TSV Niedernhall, die die Verbandsrunde immerhin Dritter wurde.

Einzig das Endspiel im Herren-Bezirksligapokal musste aufgrund einer Terminkollision vorgezogen werden und fand bereits statt. Hier dominierte der TSV Neuenstein III über die „Zweite“ von der Spvgg. Gröningen-Satteldorf mit 4:0.

Die weiteren Endspiele sind:

Damen, Bezirksligapokal: SV Westgartshausen II – TSV Neuenstein. Bezirksklassenpokal: SV Tüngental – TTC Kottspiel.

Herren, Bezirksklassenpokal: SV Onolzheim II – TSV Öhringen II. Kreisligapokal A: Spvgg. Gröningen- Satteldorf III – TSG Öhringen III. Kreisligapokal B: SG Garnberg II – VfL Mainhardt. Kreisligapokal C:: SSV Gaisbach – TSV Goldbach.