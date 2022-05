Ein Team verzichtet

Zum Abschluss der Tischtennis-Saison im badischen Bezirk Ost stehen Relegationsspiele an. Dabei kann eine Mannschaft aus einer oberen Klasse diese erhalten, die Vizemeister aus den beiden darunter liegen-den Klassen können die zweite Chance zum Aufstieg nutzen. Gespielt wird stets bei dem Vertreter der jeweils oberen Spielklasse.

An der Schnittstelle zwischen der Verbandsklasse Nord und der Bezirksligen Nord und Ost spielen drei Teams in einer Runde „Jeder gegen Jeden“ um den einen noch freien Platz in der Verbandsklasse Nord. Diesmal mit dabei sind die TTG Walldorf (Achter der Verbandsklasse Nord), TSG Eintracht Plankstadt (Zweiter der Bezirksliga Nord) und TTC Schefflenz (Zweiter der Bezirksliga Ost). Gespielt wird bei der TTG Walldorf. Eine Begegnung hat bereits am Dienstag stattgefunden. Die TTG Walldorf gewann mit 9:4 gegen TSG Eintracht Plankstadt.

Am Samstag, 28. Mai, spielen um 14.30 Uhr TTG Walldorf – TTC Schefflenz, um 18.30 Uhr TTC Schefflenz – TSG Plankstadt.

Im Bereich zwischen der Bezirksliga Ost und den darunter liegenden Bezirksklassen Mosbach/Buchen und Tauberbischofsheim/Buchen sind der TTC Korb (Achter der Bezirksliga Ost), der FC Lohrbach II (Zweiter der Bezirksklasse Mosbach/Buchen) und der SV Seckach (Zweiter der Bezirksklasse Tauberbischofsheim/Buchen) gefordert. Gespielt wird am Samstag, 28. Mai, im Spiellokal des TTC Korb. Um 10 Uhr lautet die Partie SV Seckach – FC Lohrbach II, um 14 Uhr FC Lohrbach II – TTC Korb und um 18 Uhr TTC Korb – SV Seckach.

Auch zwischen der Bezirksklasse Tauberbischofsheim/Buchen und den Kreisligen der Bezirke Buchen und Tauberbischofsheim geht es um den einen noch freien Platz in der Bezirksklasse. Für die Relegationsspiele qualifiziert sind der TV Hardheim (Achter der Bezirksklasse), die Spvgg. Sindolsheim (Zweiter der Kreisliga Buchen) und der TSV Tauberbischofsheim II. Laut Wolfgang Großkinsky (Spielklassenleiter der Bezirksklasse) verzichtet die Spvgg. Sindolsheim auf die Relegation. Damit spielen Hardheim und Tauberbischofsheim II direkt gegeneinander. Der Zeitpunkt dieser Partie, die beim TVH stattfindet, wird kurzfristig vereinbart. hpw