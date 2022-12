Eigene Positionen festigen oder verbessern

In der Tischtennis-Bezirksklasse Tauberbischofsheim/Buchen finden jetzt am Wochenende die letzten Spiele der Vorrunde statt. In allen sportlichen Vergleichen geht es in erster Linie darum. die momentanen Positionen weiter zu festigen. Das gilt gleichermaßen für die Bereiche Tabellenspitze, Mittelfeld und Tabellenkeller.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

TSV Tauberbischofsheim – SV Dertingen (heute, Freitag, 20 Uhr). In der Partie TSV Tauberbischofsheim (6:12 Punkte ) gegen den SV Dertingen (1:15) begegnen sich zwei Tabellennachbarn, welche tabellarisch allerdings bereits fünf Pluspunkte auseinander liegen. Der TSV kann im Falle eines eigenen Sieges mächtig Platz zwischen sich und den direkten Abstiegsrängen schaffen. Der SV indes benötigt jeden Zähler, um den Abstand zum rettenden Ufer nicht frühzeitig zu üppig werden zu lassen. TSV Assamstadt – FC Hettingen (heute, 20 Uhr). In der Begegnung zwischen dem TSV Assamstadt (10:8) und dem FC Hettingen (9:9) geht es auch darum, sich für die Rückrunde die Chance zu bewahren, doch noch ganz oben eingreifen zu können. Beide Teams zeigten zuletzt aufsteigende Tendenz und wollen jeweils ihre Ausgangsposition für das Jahr 2023 bereiten. Der Ver-gleich der Q-TTR-Werte indes gibt keinen Favoriten vor.

Spvgg Hainstadt II – FC Gissigheim (heute, 20 Uhr). Die Spvgg Hainstadt II (15:3) hat in dem Spiel gegen den FC Gissigheim (8:10) die Gelegenheit, in ihrem abschließenden Spiel der Vorrunde den Spitzenplatz zur Herbstmeisterschaft auszubauen. Voraussetzung dafür ist allerdings ein Sieg gegen den FC, der seinerseits darauf aus ist zu vermeiden, den Rang im unteren Mittelfeld mit jenem auf dem Relegationsplatz nach unten zu vertauschen.

Mehr zum Thema Tischtennis Viele knappe Spielausgänge sind möglich Mehr erfahren Tischtennis Unentschieden im Verfolgerduell Mehr erfahren Tischtennis Hainstadt II hat die Nase vorn Mehr erfahren

ETSV Lauda – TV Hardheim (morgen, Samstag, 15.00). Der ETSV Lauda (14:4) und der TV Hardheim (8:10) spielen zum jeweiligen Abschluss der Vorrunde gegeneinander. Der ETSV liegt in der Tabelle weiter in Lauerstellung, um von Schwächen der Mitkonkurrenten um die Tabellenspitze profitieren zu können. Der TV wiederum liegt im Dunstkreis des Relegationsplatzes nach unten, dem es vorsichtshalber zu vermeiden gilt. Die Gastgeber sind Favorit der Begegnung.

SV Dertingen – SV Seckach (Samstag, 18 Uhr). In einer weiteren Partie treffen der SV Dertingen (1:15) und der SV Seckach (12:6) aufeinander. Der Blick der Gäste geht sicherlich nach oben, der Kontakt zu den Teams ganz vorne soll nicht abreißen, also muss ein Sieg her. Die Gastgeber benötigen weiterhin jeden Zähler, um den Abstand zum sicheren Ufer nicht gar zu groß werden zu lassen. Die Seckacher sind Favorit.

TSV Neunstetten – SG Dörlesberg/Nassig (Samstag, 19 Uhr). Die abschließende Begegnung der Vorrunde findet in Neunstetten statt, wo der dortige TSV (1:17) auf die SG Dörles-berg/Nassig (14:4) trifft. Die Gastgeber liegen derzeit auf einem Abstiegsplatz, die Gäste mit an der Tabellenspitze. Allein schon diese Konstellation favorisiert prinzipiell die SG, der Blick auf die verglei-chenden Q-TTR-Werte bestätigt diese Einschätzung. hpw