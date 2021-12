Duell der Spitzenteams

BJC Buchen II – TTC Korb (Freitag, 19.30 Uhr) Auch in der Partie BJC Buchen II (4:10) gegen TTC Korb (1:13) geht es vornehmlich um den Klassenerhalt, für die Buchener gegebenenfalls um den Anschluss an das untere Mittelfeld. Hier ist von mitentscheidender Bedeutung, wer jeweils für sein Team auflaufen kann. TSV Assamstadt – SG Höpfingen/Walldürn (Freitag, 20 Uhr). In dem Match TSV Assamstadt (2:12) gegen SG Höpfingen/Walldürn (1:13) geht ebenfalls darum, wer sich gegen Ende der Vorrunde im letzten Tabellendrittel einigermaßen aussichtsreich positionieren kann. Der TSV hatte zuletzt einen Lauf gegen sich, die SG vermochte nicht, mögliche Chancen auf Punktgewinne zu realisieren.

TV Eberbach – FC Külsheim II (Freitag, 20.30 Uhr). Von Abstiegssorgen momentan frei sind der TV Eberbach (8:8) und der FC Külsheim II (11:5). Beide Mannschaften wollen zum Ende der Vorrunde auf das Punktekonto noch eine Schippe drauflegen. Ein Favorit ist in dieser Partie nicht zu finden.

TTC Schefflenz – SG Höpfingen/Walldürn (Samstag, 17.30 Uhr). Im Match zwischen dem TTC Schefflenz (11:3) gegen SG Höpfingen/Walldürn (1:13) drängt es sich gerade zu auf, dem gastgebenden Tabellendritten gegen das Tabellenschlusslicht die besseren Chancen einzuräumen. Zu groß erscheinen die Leistungsunterschiede, welche sich in den Q-TTR-Werten niederschlagen.

Spvgg Hainstadt – TSV Tauberbischofsheim (Samstag, 18 Uhr). Spitzenreiter Spvgg Hainstadt (16:0) spielt am Samstag gegen seinen direkten Verfolger TSV Tauberbischofsheim (12:4). Beide Mannschaften sind in dieser Saison noch ohne Niederlage, die Gäste haben allerdings bereits vier Mal unentschieden gespielt. Ein weiteres Remis wäre für die Tauberaner wohl ein Erfolg, denn die Gastgeber aus Hainstadt haben sich bisher als zu souverän agierend erwiesen.

BJC Buchen II – TTC Limbach (Samstag, 19.30 Uhr). Das die Vorrunde abschließende Spiel führt den BJC Buchen II (4:10) und den TTC Limbach (8:6) gegeneinander. Für den BJC besteht nach der Partie gegen den TTC Korb eine weitere Gelegenheit, den Anschluss an das Mittelfeld herzustellen. Leicht wird ein solches Vorhaben indes nicht umzusetzen sein. hpw