Dritter beim Landesfinale

Die sechs Tischtennisasse Nico Gremminger (8e), Luca Gremminger (6f), Marius Pastorschak (8a), Aaron Amann (8d), Justus Ockert (8d) und Fero Hofmann (8d) des BG Buchen machten sich mit ihren Betreuern Kristina Joch und Joachim Hörr auf die Reise nach Friedrichshafen, dem Austragungsort des Landesfinales im Bundeswettbewerb „Jugend trainiert für Olympia“. Gleich in der ersten Begegnung traf man auf das Kepler-Gymnasium Freiburg, den Vertreter Südbadens. Das BGB gewann mit 5:3.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Im zweiten Spiel gegen das Johann-Vanotti-Gymnasium Ehingen, den Vertreter Tübingens, sah man auch eine realistische Siegchance. Wieder stand es nach den Doppeln 1:1 (Gremminger/ Gremminger), doch sicherten sich die Ehinger beide Einzel im hinteren Paarkreuz. Nico und Luca Gremminger konnten mit ihren deutlichen Einzelsiegen zwar den Gleichstand zum 3:3 erzielen, aber das mittlere Paarkreuz des Gegners erwies sich als zu stark und die Buchener mussten mit 3:5 die Segel streichen.

Im letzten Aufeinandertreffen gegen den Vertreter des Regierungspräsidiums Stuttgart, das Wagenburg-Gymnasium Stuttgart, hingen die Trauben von Anfang an sehr hoch, hatten die Spieler aus der Landeshauptstadt doch beide Kontrahenten mit jeweils 5:0 von den Platten gefegt. Ziel war es also, mindestens einen Punkt zu erringen. Und dies gelang auch gleich im Doppel mit Nico und Luca Gremminger. Im hinteren Paarkreuz war die Stuttgarter überlegen und gingen mit 3:1 in Führung. Die Hoffnung, im vorderen Paarkreuz Punkte für das BGB zu holen, musste man schnell aufgeben, da die beiden Spitzenspieler des Gegners nicht zu bezwingen waren. 1:5 hießt es am Ende. Dies bedeutete Rang 3 im Landesfinale. jhö